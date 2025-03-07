Расположенная на юго-востоке Франции, Мустье-Сент-Мари является местом мечты для тех, кто ищет историю, природу и подлинный французский шарм.

Под известняковыми скалами и всего в нескольких минутах езды от захватывающего дух ущелья дю Вердон, деревня Мустье-Сент-Мари во Франции выглядит как нечто из сказки. Об этом пишет Daily Express.

С ее очаровательными каменными домами, каскадными водопадами и золотой звездой, подвешенной высоко над ее крышами, эта провинциальная жемчужина часто считается одной из самых красивых деревень Франции.

Расположенная на юго-востоке Франции, Мустье-Сент-Мари является местом мечты для тех, кто ищет историю, природу и подлинный французский шарм. Деревня построена в скалах и имеет узкие извилистые улочки, которые ведут к захватывающим видам на окружающие лавандовые поля и горы.

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"С ее идеальными пейзажами неудивительно, что деревню сравнивают со съемочной площадкой классического французского фильма или средневекового фэнтези", - сказано в статье.

Мустье-Сент-Мари появилась в V веке, когда здесь поселились монахи из Леринского аббатства. Со временем она стаа известна своей фаянсовой керамикой, традиция которой продолжается и сегодня, в мастерских, где продают прекрасно расписанную вручную керамику.

Посетители могут осмотреть часовню Нотр-Дам-де-Бовуар, возвышающуюся над деревней, откуда открывается панорамный вид на потрясающий пейзаж.

Одной из самых очаровательных достопримечательностей является золотая звезда, которая висит между двумя скалами над деревней. Согласно легенде, рыцарь крестоносцев Бозон де Блакас поклялся повесить звезду как символ благодарности после благополучного возвращения из битвы.

Интересно, что всего в нескольких минутах езды находится ущелье Вердон, крупнейший каньон Европы, предлагающий захватывающие виды и бесконечные возможности для активного отдыха.

"Будь то каякинг по бирюзовым водам, поход вдоль впечатляющих скал или наслаждение живописными поездками по каньону, это природное чудо обязательно нужно посетить искателям приключений", - пишут эксперты.

Отмечается, что для тех, кто хочет ощутить аутентичную провинцию вдали от толпы, Мустье-Сент-Мари станет идеальным выбором. Если вы любуетесь ее историческим очарованием, исследуете ее мощеные улочки или используете ее в качестве базы для исследования ущелий Вердон, эту деревню нельзя пропустить.

Новости туризма

Деревня Олимпия в Греции, где погода достигает освежающих 16 °C в апреле, идеально подходит для тех, кто хочет избежать палящей летней жары.

Известная как место рождения древних Олимпийских игр, эта очаровательная деревня в материковой Греции часто упускается из виду туристами. Тем не менее, она предлагает невероятное разнообразие исторических достопримечательностей и увлекательных музеев.

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