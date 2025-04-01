Основатель компании Джеймс Асквит заявил, что "ставит на кон все".

Компания Global Airlines, начинающий перевозчик, обещающий произвести "революцию" в трансатлантических перелетах, объявила дату своего первого пассажирского рейса. Самолет Airbus A380 должен вылететь из Глазго в 11 утра 15 мая и прибыть в Нью-Йорк через семь часов.

Издание The Independent пишет, что первый полет не регулярный, а разовый чартерный рейс. По прибытии в американский аэропорт самолет пробудет на земле четыре дня и вернется в Шотландию 19 мая. Следующий рейс отправится из Манчестера двумя днями позже, чтобы совершить еще один четырехдневный полет в Нью-Йорк. О регулярных рейсах пока не сообщается.

Билеты на первый рейс еще не поступили в продажу, но потенциальные пассажиры могут пройти предварительную регистрацию. Стоимость пока неизвестна. Туристы, которые зарегистрируются на первый рейс, будут "приглашены на частную предварительную продажу за 24 часа до того, как билеты будут выпущены для всех". Билеты будут продаваться не напрямую Global Airlines, а компанией TravelOpedia Ltd.

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"Я чувствую себя хорошо. Это был долгий путь, чтобы добраться сюда. Это были сумасшедшие последние дни и недели, когда мы готовились к запуску, и это, конечно, было нелегко. Мы знали, что это будет очень сложно. Но мы упорствовали, и вот мы здесь. Я продал и рискнул всем, чтобы оказаться в том положении, в котором я сейчас нахожусь. Я ставлю на кон все", - заявил основатель и главный исполнительный директор Джеймс Асквит.

Многие представители авиационной отрасли ставят под сомнение перспективы начинающей авиакомпании выгодно заполнить места в самом большом пассажирском самолете в мире, пересекающем Атлантику.

Конкуренция очень высока. Существующие перевозчики имеют сильные программы лояльности и сети, предлагающие стыковочные рейсы. Есть признаки спада в бронировании билетов в США в связи с действиями администрации Трампа.

Ранее УНИАН писал, что немецкий авиаперевозчик Lufthansa изменит категории кресел в бизнес-классе в рамках проекта Allegris. Обновление коснется дальнемагистрального флота авиакомпании.

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