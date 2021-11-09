9 ноября Европейский союз официально исключил Украину из так называемого "зеленого списка". Таким образом, государствам-членам ЕС рекомендовано ограничить возможность для осуществления несущественных (читайте туристических) поездок для путешественников из нашей страны. Решение вполне прогнозируемое – достаточно посмотреть на цифры. Более того, вообще удивительно, как Украина смогла так долго продержаться в списке безопасных стран для путешествий, учитывая, что коронавирусная статистика у нас ползет в гору угрожающими темпами, каких еще не было в Украине, еще с начала октября…

Так или иначе, но теперь уже официально планы многих украинских туристов провести зимние отпуска в Европе, сгонять на местные рождественские ярмарки на уик-энд или просто посетить родственников, стали еще более туманны.

И теперь многие украинцы, не подбирая выражений, благодарят за это "ковидиотов и антиваксеров", если цитировать соцсети. Нет, конечно, сторонники вакцинации и соблюдения карантинных мер предосторожности, которые серьезно воспринимают злосчастный коронавирус, рассержены на своих оппонентов не только из-за запрета на путешествия. Вопрос намного шире – в первую очередь большинство тех, кто вакцинировались добровольно, сделали это ради здоровья, ради возможности работать, ради безопасности своих близких… Тем не менее, возможность свободных путешествий должна была стать приятным бонусом.

Пока во многих странах ЕС, куда мы все так хотим попасть, уровень полной вакцинации составляет более 70%, в Украине он даже до 20% не дотягивает

Ведь есть такая штука: чтобы общая ситуация с эпидемией коронавируса в стране была благоприятной, усилия для этого должны прилагать все без исключения граждане. По-другому коллективный иммунитет не сформировать.

Но нет! Хотя еще с начала лета 2021 года, когда вакцины от коронавируса стали доступны всем желающим, а украинцев со всех сторон призывали начать вакцинироваться, чтоб к новой осенней волне заболеваемости подойти подготовленными, разумеется, большинство этого не сделали. Еще в августе-сентябре любую вакцину, даже элитные Файзеры, можно было получить хоть в больнице, хоть в ТРЦ без очереди. Однако штурмовать центры массовой вакцинации украинцы начали лишь по мере распространения "красной" карантинной зоны по территории Украины, когда оказалось, что в транспорт, в кафешку или даже на работу без COVID-сертификата не пустят.

В итоге получаем, что пока во многих странах ЕС, куда мы все так хотим попасть, уровень полной вакцинации составляет более 70%, а где-то даже начали колоть бустерные зоны, в Украине он даже до 20% не дотягивает. А добавим к этому тот факт, что "защитники конституционных прав украинцев" активно подделывают сертификаты вакцинации и результаты ПЦР-тестов, необходимые для путешествий за границу. Конечно, никто нас с такими показателями в Европе не ждет... И неизвестно, когда нас вернут в "зеленый список".

А между тем, заробитчане, среди которых немало рьяных противников вакцинации – именно они особо любят отмечаться покупкой поддельных COVID-сертификатов – даже вопреки этому решению сохраняют возможность ездить в ЕС. И где здесь справедливость? Быть может, если б европейские страны на месяц-другой, запретили бы и им въезд или более тщательно проверяли б их сертификаты вакцинации, то побежали бы они как миленькие вакцинироваться.

Ибо, как это не прискорбно, но пандемия коронавируса в очередной раз показала – украинцы привыкли думать только о себе. Им плевать на здоровье и даже жизни окружающих, пока беда не настигнет их самих. Зато они готовы во все горло орать, как ущемляются их права, и плевать, что из-за их действий ущемляются права других, в том числе право на жизнь.

Чтобы общая ситуация с эпидемией коронавируса в стране была благоприятной, усилия для этого должны прилагать все без исключения граждане

Да, конечно, МИД Украины изо всех сил пытается убедить украинцев, что сегодняшнее решение еще не означает полного закрытия границ ЕС для путешественников из Украины. Да и в самом решении Совета ЕС указано, что каждая страна Европы на основе двухсторонних договоренностей имеет право отменить временное ограничение на туристические поездки для полностью вакцинированных путешественников – с дополнительными условиями вроде ПЦР-теста и самоизоляции или без. Однако не стоит забывать, что доверия к нам в Европе осталось не так уж много – опять же из-за массовых подделок сертификатов.

Так или иначе, такое положение дел явно не способствует сохранению душевного покоя вакцинированных украинцев, которые хотели бы съездить в Европу в обозримом будущем. Те, кто уже запланировали поездки, находятся в подвешенном состоянии, и теперь они могут потерять не только отдых, но и деньги. Те, кто хотел бы поехать, но еще не оплатил поездку – тоже не знают, как быть, ведь заранее теперь ничего не спланировать. Многим теперь гораздо проще отказаться от поездки, чем находиться в состоянии неопределенности.

Наш же вам совет – если все же планируете рискнуть выбраться в Европу, не спешите покупать билеты и оплачивать бронь жилья слишком заранее, ведь сейчас уже никто деньги не возвращает, если вы не покупаете дополнительно соответствующую страховку. И внимательно следите за ситуацией с коронавирусом в той стране, куда вы собираетесь поехать – как правило, самые жесткие ограничения там, где тоже большой уровень заболеваемости.

Вакцинируйтесь и не болейте! А путешествия – они еще будут, не сейчас, так чуточку позже.

Марина Григоренко

***

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.