Венгерский лоукостер Wizz Air запустил рейсы в шесть городов Европы из румынского Сибиу, который нередко называют самым красивым городом страны.
Как сообщается на странице перевозчика в Instagram, новые рейсы будут летать из Сибиу по таким направлениям:
- Гамбург (Германия)
- Франкфурт-Хан (Германия)
- Базель – Мюлуз (Швейцария)
- Вена (Австрия)
- Рим (Италия)
- Мадрид (Испания)
Все новые рейсы начнут выполняться с начала августа 2025 года, но билеты на них уже доступны. В неделю будет осуществляться по два-три рейсы по каждому из маршрутов.
Отметим, на данный момент из Сибиу Wizz Air уже летает в Лондон (Великобритания), а также Дортмунд, Карлсруэ/Баден-Баден, Мемминген и Нюрнберг (все – Германия).
Как сообщал УНИАН, ранее Wizz Air возобновил рейсы в Израиль сразу из нескольких стран.
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