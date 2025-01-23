Все новые рейсы начнут выполняться с начала августа 2025 года.

Венгерский лоукостер Wizz Air запустил рейсы в шесть городов Европы из румынского Сибиу, который нередко называют самым красивым городом страны.

Как сообщается на странице перевозчика в Instagram, новые рейсы будут летать из Сибиу по таким направлениям:

Все новые рейсы начнут выполняться с начала августа 2025 года, но билеты на них уже доступны. В неделю будет осуществляться по два-три рейсы по каждому из маршрутов.

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Отметим, на данный момент из Сибиу Wizz Air уже летает в Лондон (Великобритания), а также Дортмунд, Карлсруэ/Баден-Баден, Мемминген и Нюрнберг (все – Германия).

Как сообщал УНИАН, ранее Wizz Air возобновил рейсы в Израиль сразу из нескольких стран.

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