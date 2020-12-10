Невыполнение требования оставаться в маске теперь считается нарушением правил поведения на борту.

Авиакомпания SkyUp Airlines обновила правила поведения пассажиров на борту. Теперь за отказ оставаться в маске во время полета пассажира могут высадить в ближайшем аэропорту и даже выдать полиции.

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Согласно сообщению на сайте компании, невыполнение требования оставаться в маске теперь считается нарушением правил поведения на борту.

«К пассажирам, которые отказываются надеть маску, как и в случае с другими нарушениями, авиакомпания имеет право применить соответствующие санкции: от устного замечания до вынужденной посадки в ближайшем аэропорту, сдачи нарушителя полиции и отказа в авиаперевозках в течение нескольких лет», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что когда пассажир покупает билет на самолет, он берет на себе ряд обязательств:

соблюдать дисциплину и правила поведения на борту;

выполнять указания и рекомендации членов экипажа;

пристегнуть ремни безопасности при включенном табло «пристегнуть ремни»;

оставаться в маске в течение всего полета.

Единственным основанием для снятия маски может стать прием пищи или питье.

В случае нарушения правил полета члены экипажа сначала будут делать нарушителю устное замечание. Если оно не достигнет цели – нарушителю вручат письменное предупреждение. И лишь тогда в случае продолжения нарушения к пассажиру могут применить меры сдерживания.

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Автор: Дмитрий Захаров