Ученые предупреждают, что сейсмическая угроза на популярном туристическом острове в Греции остается.

Греция вскоре создаст эвакуационный порт на острове Санторини, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию людей в случае, если более сильное землетрясение ударит по популярному туристическому месту.

Как пишет Reuters, министр гражданской защиты Василис Кикилиас уточнил, что эвакуационный порт будут использовать для безопасной стоянки пассажирских паромов, пока не будет создана новая портовая инфраструктура острова.

"Вместе с новым портом на Санторини, который на данный момент готовится, было принято решение о создании порта эвакуации на той части острова, где пассажирские паромы могли бы причалить в случае чрезвычайной ситуации", – сказал он в интервью греческому телеканалу ANT1.

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Отмечается, что на данный моммент о серьезных разрушениях из-за активизации вулкана на Санторини не сообщалось. Однако ученые заявили, что сейсмическая активность была беспрецедентной даже для такой подверженной землетрясениям страны, как Греция, и не исключили более сильных толчков.

Хотя толчки за выходные стихли, местные власти в воскресенье продлили чрезвычайные меры на третью неделю и повторили призывы к людям держаться подальше от прибрежных районов и крутых склонов, подверженных оползням.

"Эта история не закончена. И власти, и жители должны привыкнуть к довольно неприятной ситуации на некоторое время, это может занять еще два-три месяца", – сказал профессор сейсмологии Костас Папазахос общественной телерадиокомпании ERT.

Санторини принял свой нынешний облик после одного из крупнейших извержений вулкана в истории около 1600 г. до н. э. Сейсмологи заявили, что последняя сейсмическая активность, вызванная перемещением тектонических плит и магмы, подтолкнула подземные слои острова вверх.

Как сообщал УНИАН, о росте вулканической активности на популярном среди туристов греческом острове Санторини стало известно в конце января 2025 года.

За первые две недели февраля там произошло более 12 тысяч землетрясений, а угроза цунами также распространилась на Израиль и Турцию.

Тем временем, туристы и местные жители массово покидали остров, хотя находились и путешественники-экстремалы, решившие насладиться опустевшим Санторини без толп.

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