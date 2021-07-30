Швейцарские власти исключают Украину из списка стран, небезопасных с эпидемиологической точки зрения, и разрешают въезд украинским гражданам на общих основаниях.
Об этом сообщили в Государственном секретариате по делам миграции Швейцарии.
"Со 2 августа 2021 года Украина больше не считается страной риска. Для въезда в Швейцарию из этой страны применяются обычные требования", — отметили в Twitter ведомства.
Таким образом, в Швейцарию смогут попасть украинцы, в течение года до въезда прошедшие полный курс вакцинации одной из вакцин:
- AstraZeneca (Vaxzevria, SKBio и Covishield);
- Pfizer/BioNtech (Comirnaty);
- Johnson & Johnson (Janssen);
- Sinovac (CoronaVac);
- Moderna (Spikevax);
- Sinopharm (BIBP).
Читайте такжеКакие страны мира открыли границы для украинцев (обновляется)Кроме того, в Швейцарии отменили требование о карантине для въезжающих из стран "шенгена", но при этом по прилету в аэропорты непривитым людям придется в обязательном порядке сдать тест на COVID-19.
Как уже сообщал УНИАН, совсем недавно украинцам разрешили въезжать в Люксембург. Для этого необходимо предоставить справку о вакцинации либо выздоровлении от коронавирусной болезни или же отрицательный ПЦР-тест.
Еще раньше Франция ослабила иммиграционные правила для украинских граждан — теперь им не надо обосновывать серьезную необходимость для въезда.