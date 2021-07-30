Для непривитых туристов страна останется закрытой.

Швейцарские власти исключают Украину из списка стран, небезопасных с эпидемиологической точки зрения, и разрешают въезд украинским гражданам на общих основаниях.

Об этом сообщили в Государственном секретариате по делам миграции Швейцарии.

"Со 2 августа 2021 года Украина больше не считается страной риска. Для въезда в Швейцарию из этой страны применяются обычные требования", — отметили в Twitter ведомства.

Таким образом, в Швейцарию смогут попасть украинцы, в течение года до въезда прошедшие полный курс вакцинации одной из вакцин:

AstraZeneca (Vaxzevria, SKBio и Covishield);

Pfizer/BioNtech (Comirnaty);

Johnson & Johnson (Janssen);

Sinovac (CoronaVac);

Moderna (Spikevax);

Sinopharm (BIBP).

Читайте такжеКакие страны мира открыли границы для украинцев (обновляется)Кроме того, в Швейцарии отменили требование о карантине для въезжающих из стран "шенгена", но при этом по прилету в аэропорты непривитым людям придется в обязательном порядке сдать тест на COVID-19.

Как уже сообщал УНИАН, совсем недавно украинцам разрешили въезжать в Люксембург. Для этого необходимо предоставить справку о вакцинации либо выздоровлении от коронавирусной болезни или же отрицательный ПЦР-тест.

Еще раньше Франция ослабила иммиграционные правила для украинских граждан — теперь им не надо обосновывать серьезную необходимость для въезда.

Автор: Станислав Кожемякин