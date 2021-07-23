В МИД назвали условия для въезда украинских путешественников в Швецию.

Спустя неделю после того, как украинцам разрешили въезжать в Словению, аналогичное решение приняла еще одна страна Евросоюза — Швеция.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

"С 26.07.2021 возобновляется режим въезда в Королевство Швеция для граждан Украины (владельцев биометрических паспортов) для осуществления необязательных, в частности туристических путешествия", — говорится на сайте МИД.

Чтобы попасть в страну, необходимо предоставить один из двух документов:

отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, который был сдан за 48 часов до въезда (не распространяется на путешественников, которые въезжают из Дании, Финляндии, Исландии и Норвегии);

сертификат о вакцинации, правда, сейчас признаются только выданные в странах Евросоюза, Европейской экономической зоны (Норвегия, Исландии, Швейцария и Лихтенштейн), Андорре, Монако, Сан-Марино, Швейцарии или Ватикане.

При этом необходимо, чтобы с момента окончания вакцинации прошло не менее 14 дней.

Читайте такжеВъезд только вакцинированным: Швеция соглашается на введение "COVID-паспортов"Среди одобренных Швецией вакцин есть все, которые применяются в Украине: производства AstraZeneca (Vaxzevria, SKBio и Covishield), Pfizer/BioNtech (Comirnaty), Johnson & Johnson (Janssen), Sinovac (CoronaVac). Также признаются препараты Spikevax и BIBP от Moderna и Sinopharm соответственно.

Требование о ПЦР-тесте не распространяется на иностранцев младше 18 лет. Сдать его можно и по прилету в аэропорту Арланда.

Несколько дней назад украинские СМИ распространили информацию о том, что до конца недели для украинцев откроются еще шесть стран, но Швеции среди них не было.

Автор: Станислав Кожемякин