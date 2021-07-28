Подробные условия въезда можно просмотреть на интерактивной карте МИД.

Украинцам разрешили въезжать в Люксембург независимо от цели поездки.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Отныне Люксембург открывается для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета Европейского союза.

"+1 страна ЕС, с которой восстанавливаем полноценное действие безвиза", - написал министр.

Читайте такжеУкраина и Израиль работают над взаимным признанием свидетельств о вакцинацииОтмечается, что украинцам необходимо иметь при себе биометрический паспорт гражданина Украины для выезда за границу, документальное подтверждение цели поездки, подтверждение финансовой состоятельности и полис медицинского страхования, который признается на территории стран Евросоюза.

Перед посадкой в самолет нужно предоставить один из сертификатов:

о прививках от коронавируса вакцинами, признанными в ЕС, - AstraZeneca, BioNTech / Pfizer, Johnson & Johnson или Moderna;

справку о выздоровлении;

отрицательный тест на коронавирус в электронном или бумажном виде, который сделан не позднее 72 часов до момента вылета.

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Автор: Людмила Жерновская