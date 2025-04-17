Северная Корея гордится бесплатным школьным образованием, но реальность значительно отличается от рассказов пропаганды.

Жизнь в Северной Корее очень отличается от того, как живут люди в Европе и вообще в свободных странах. Даже такая привычная вещь как обучение в школе может вас удивить своими реалиями, когда речь идет о КНДР.

Британский таблоид Mirror приводит рассказ 23-летней женщины, которая не так давно сбежала из Северной Кореи и сейчас живет в Сеуле. Она раскрыла неприглядную правду о том, как детей в школе заставляют выполнять тяжелую работу, избивают и заставляют поклоняться диктатору.

По словам женщины, в день обычно есть семь уроков, из которых два-три посвящены изучению династии Кимов - и это самый важный предмет для итогового оценивания знаний.

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"Важнейшими предметами являются "История детства и революционная история" семьи Ким. Даже если ученик отлично владеет корейским, английским, математикой, историей, естественными науками, физической культурой или искусством, его общая оценка зависит от успеваемости по этим идеологическим предметам", - рассказала беглянка.

Каждый учебный день также начинался с ритуальной уборки пыли с портретов династии Кимов и пения песен верности. А по субботам была дополнительная сессия самокритики, где ученики признавали свои идейные недостатки.

Но учебная программа была не самой худшей частью, говорит женщина. После уроков ученики вынуждены тратить еще по три-четыре часа на тяжелый физический труд, прежде чем идти домой.

В частности, в школе, где училась рассказчица, на учеников возложили задачу выровнять каменистый школьный двор, засыпав его песком. Это была долгосрочная задача, которая требовала много труда.

"Это часто занимало три-четыре часа после школы каждый день. Мне приходилось носить 25-килограммовые мешки, наполненные песком и камнями, что было чрезвычайно трудно", - вспоминает она.

По словам женщины, после такого школьного дня она часто была слишком истощена, чтобы поесть, поэтому по возвращении домой сразу ложилась спать. По ее словам, финансовые расходы на реализацию этого проекта тоже ложились на семейный бюджет школьников, что сама она считала очень несправедливым.

Зимой же учебный день начинался с того, что ученики должны были самостоятельно убирать снег. После снегопадов учебный процесс обычно начинался со второго или даже третьего урока.

Северокорейская пропаганда хвастается, что в стране бесплатное школьное образование. Но, по словам женщины, есть много сопутствующих принудительных расходов, которые ложатся на плечи родителей.

"Ученики должны делать значительный вклад через "молодежные проекты" и другие финансовые требования. Ученики должны покрывать расходы на школьные мероприятия - даже дни рождения учителей, свадьбы и семейные праздники требовали взносов, причем классные руководители часто платили больше всех. Это было тяжелое бремя для семей, которые выживали на ежедневные заработки; некоторым родителям приходилось пропускать еду, чтобы оплатить эти школьные расходы. Ученики, которые не могли заплатить, часто сталкивались с социальным отчуждением со стороны одноклассников или физическими наказаниями со стороны учителей, в зависимости от настроения и личности учителя", - рассказывает женщина.

Беглянка вспоминает, что для школьной системы КНДР физическое насилие над детьми является обыденным делом. Например, одну из подруг рассказчицы классная руководительница избила только за то, что та слишком шумела во время уборки помещения после уроков.

"Учительница схватила ее за волосы, ударила и бросила об учительский стол. Она плакала и умоляла о прощении. Позже ее родители посетили школу и получили извинения от учителя, но инцидент не рассматривался как серьезная проблема. Это был лишь один из многих распространенных случаев школьного насилия", - рассказала кореянка.

Хотя в Северной Корее посещение школы номинально является обязательным, некоторые дети вместо этого проводили дни в поисках пищи.

Что касается знаний о внешнем мире, которым обучают детей, то им рассказывали, что США - это "вечный враг, с которым мы не можем сосуществовать". Между тем Южную Корею изображали как "бедную и голодающую" страну под американским ботинком.

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Как писал УНИАН, в Северной Корее под угрозой заключения запретили приготовление популярного супа с сосисками, поскольку он происходит из Южной Кореи. До недавнего времени его готовили в уличных кафе и дома.

Также мы рассказывали, что Северная Корея собирается открыть пляжный мега-курорт для иностранных туристов. Первых гостей, скорее всего из России, здесь планируют встретить в июле 2025 года.

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