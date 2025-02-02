Курорт Wonsan Kalma Beach расположен в северо-восточной части страны.

Северная Корея собирается открыть свой пляжный мега-курорт для иностранных туристов. Как пишет Express, этот курорт будет способен разместить одновременно до 10 000 гостей.

Первых гостей, скорее всего из России, мегакурорт Wonsan Kalma Beach примет в июле 2025 года. Пхеньян обещает иностранным туристам спокойный отдых в экологически чистом районе.

Туристический объект строится с 2018 года вблизи города Вонсан на северо-восточном побережье КНДР. За это время строительство столкнулось с рядом задержек, и в 2019 году было на некоторое время полностью заморожено.

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Сегодня, по данным российских туристических агентств, в этом районе построено 17 крупных гостиниц, 37 небольших хостелов, 29 торговых центров и 35 заведений общественного обслуживания.

Туристический пакет, который предлагают российские агентства, включает отдых в течение "семи ночей с полным пансионом, всеми перелетами и обзорными турами в Пхеньян на обратном пути". Стоимость пакета составит около 1750 долларов.

Хотя курорт расположен через забор от аэропорта, прямых авиарейсов из Владивостока в Вонсан не будет. Тем, кто решится отдохнуть в самом тоталитарном государстве современности, придется лететь сначала в Пхеньян, а уже оттуда внутренним рейсом в Вонсан.

Жизнь в Северной Корее

Как писал УНИАН, в Северной Корее под угрозой заключения запретили приготовление популярного супа из-за его происхождения из Южной Кореи. Острый суп с лапшой, сосисками, ветчиной, бобами и другими ингредиентами в последнее время полюбился гражданам КНДР, но теперь за его приготовление можно попасть в трудовой лагерь.

Также мы рассказывали, что северных корейцев могут наказать и за другие вещи, которые будут в остальном мире. Например, с недавних пор власти значительно ужесточили наказание за развод, который формально не является запрещенным в этой стране. За этот "проступок" теперь тоже отправляют в трудовой лагерь.

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