Сербия открыла въезд для иностранцев без тестирования на COVID-19

Следовательно, иностранцы на границе с сегодняшнего дня получают информацию о правилах поведения и адреса медицинских учреждений, в которые могут обратиться, в случае необходимости.

Иностранные граждане могут с 22 мая въезжать в Сербию без тестирования на COVID-19 и без 14-дневной самоизоляции, которая до сих пор была обязательной.

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Как сообщает Радио Свобода, такое решение власти приняли после заявлений кризисного штаба, что распространение эпидемии приостановлено.

Следовательно, иностранцы на границе с сегодняшнего дня получают информацию о правилах поведения и адреса медицинских учреждений, в которые могут обратиться, в случае необходимости.

Решением правительства также допущены собрания в 100 человек, как под открытым небом, так и в закрытых помещениях, при чем все должны иметь защитные маски и соблюдать расстояние два метра друг от друга.

Сербская авиакомпания «Эр Србиа» возобновила рейсы в Цюриха и Франкфурт, в ближайшее время будет открыто авиасообщение в Лондон, Вену, Париж и Амстердам.

По состоянию на 22 мая в Сербии зафиксировано 10919 случаев заболевания COVID-19, умерло 235 человека. Больше всего жертв было в двух учреждениях для пожилых людей.

Как сообщал УНИАН, Дания ослабляет карантин. В стране открылись музеи, церкви и зоопарки.

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