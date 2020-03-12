Названа последняя страна Европы без коронавируса

В соседних с ней странах суммарно подтверждены 45 случаев коронавируса.

Черногория остается последней страной в Европе, где не зафиксировано случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19.

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Об этом свидетельствуют данные карт с сервиса для отслеживания распространения коронавируса при Университете Джона Хопкинса.

В соседних с Черногорией странах - Албании, Сербии и Боснии и Герцеговине - суммарно подтверждены 45 случаев коронавируса, один из которых со смертельным исходом.

Напомним, недавно УНИАН.Туризм рассказывал о поездке в Доброту - небольшое, но очень живописное поселение в Черногории, расположенное на берегу Которского залива, окруженного горами.

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