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Названа последняя страна Европы без коронавируса

12:48, 12 марта 2020
Новости туризма
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Черногория - последняя страна без коронавируса в Европе / фото: Ольга Броскова

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Об этом свидетельствуют данные карт с сервиса для отслеживания распространения коронавируса при Университете Джона Хопкинса.

В соседних с Черногорией странах - Албании, Сербии и Боснии и Герцеговине - суммарно подтверждены 45 случаев коронавируса, один из которых со смертельным исходом.

Напомним, недавно УНИАН.Туризм рассказывал о поездке в Доброту - небольшое, но очень живописное поселение в Черногории, расположенное на берегу Которского залива, окруженного горами.

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