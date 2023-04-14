Из-за этого 26-часового ограничения из Вильнюса будут отменены более 100 рейсов.

Аэропорт Вильнюса не будет принимать и отправлять рейсы с 12:00 11 июля до 14:00 12 июля 2023 года из-за саммита НАТО, который в эти дни будет принимать столица Литвы.

Как пишет Delfi со ссылкой на сообщение Министерства коммуникаций и транспорта Литвы, это связано с тем, что на время саммита с учетом требований безопасности НАТО будут запрещены все полеты в воздушном пространстве в радиусе 30 км от выставочного центра Litexpo.

Из-за этого 26-часового ограничения из Вильнюса будут отменены более 100 рейсов. Авиакомпании заранее проинформируют пассажиров о планируемых отменах рейсов.

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В сообщении также отмечается, что 7-13 июля над территорией Литвы будут введены дополнительные ограничения на движение воздушных судов, а также будут запрещены полеты небольших самолетов, воздушных шаров и дронов.

Саммит НАТО в Литве 2023

Саммит НАТО в Литве организуется впервые. Это будет крупнейшее мероприятие в истории страны, на котором ожидаются 40-50 иностранных делегаций (до 3000 гостей) и около 2000 представителей неправительственных организаций и международных СМИ. Также на саммит пригласили президента Украины Владимира Зеленского.

По сообщениям СМИ, в НАТО на саммите в Вильнюсе хотят найти золотую середину относительно Украины – там могут объявить о сближении с Украиной и увеличении ее поддержки, но при этом оставят требование проводить реформы.

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