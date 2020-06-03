Ryanair открыл продажи билетов на 28 еженедельных рейсов из Украины в Италию

Однако, пока неизвестно, когда Украина разрешит выполнение регулярных авиарейсов в Италию.

Лоу-кост Ryanair запустил продажи билетов на 28 еженедельных рейсов из четырех городов Украины в Италию.

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Лоу-кост планирует запустить новые маршруты уже в июле. Авиакомпания внесла в расписание рейсы из Киева в Болонью, Катанию, Бергамо и Рим, из Одессы и Львова в Болонью, Бергамо и Рим, из Харькова в Бергамо.

Рейсы в Риме будут обслуживаться в основном аэропорту города - Фьюмичино.

Продажа билетов открыта только на первые две недели июля. Это может быть связано с тем, что Ryanair получил только временное разрешение на полеты от итальянских авиационных властей ENAC, сообщает avianews.com.

Регулятор в марте позволил обслуживать лоу-косту до 28 еженедельных рейсов в Киев, Львов, Одессу и Харьков,однако право действует только до 13 июля.

Ryanair получил разрешение на 28 рейсов между Италией и Украиной.

Также неизвестно, когда Украина разрешит выполнение регулярных авиарейсов в Италию. На днях министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что правительство готовит список стран, куда смогут летать самолеты, однако в нем не будет Италии и Испании.

Новые маршруты Ryanair между Италией и Украиной:

Киев:

Бергамо, 6 июля 4 раза в неделю

Фьюмичино, с 6 июля 5 раз в неделю

Болонья, с 7 июля, 3 раза в неделю

Катания, с 7 июля 2 раза в неделю

Львов:

Болонья, с 6 июля 2 раза в неделю

Бергамо, с 7 июля 2 раза в неделю

Фьюмичино, с 8 июля 2 раза в неделю

Одесса:

Болонья, с 6 июля 2 раза в неделю

Бергамо, с 6 июля 2 раза в неделю

Фьюмичино, с 8 июля 2 раза в неделю

Харьков:

Бергамо, с 6 июля 2 раза в неделю

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