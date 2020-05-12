Ryanair планирует восстановить 90% своих маршрутов уже в июле

Ryanair работает над восстановлением полетов на большем числе маршрутов.

Ryanair объявил о намерении возобновить в июле полеты по 90% своих маршрутов из 80 баз.

При этом лоу-кост планирует выполнять только 40% рейсов своего обычного расписания, передает avianews.com.

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«Ryanair работает над восстановлением полетов на большем числе маршрутов, вместо работы с высокой частотой на небольшом числе направлений», – объяснили в авиакомпании новую стратегию работы.

В сообщении Ryanair также говорится, что лоу-кост загрузил на свой сайт информацию об обновленном расписании.

Однако в случае с украинскими маршрутами, рейсы внесены в систему резервирования хаотично, что может свидетельствовать о незавершенности процесса.

Например, рейсы Киев-Варшава доступны для бронирования только на первые числя июля, а затем – сентябрь. В случае с маршрутом Киев-Дублин билеты продаются на весь июль, недоступны на август, и вновь доступны на сентябрь.

Напомним, в марте глава Ryanair прогнозировал, что лоукостер не будет выполнять пассажирские авиарейсы до июня.

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