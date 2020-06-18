О рейсах во Львов, Одессу, Харьков и аэропорт «Жуляны» пока не говорится.

Самая крупная польская авиакомпания LOT возобновляет международные рейсы с 1 июля, в том числе и в Киев.

Об этом сообщает avianews.

Согласно маршрутной сетке, перевозчик будет осуществлять рейсы из Варшавы пока только до Борисполя пять раз в неделю – по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

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О рейсах во Львов, Одессу, Харьков и аэропорт «Жуляны» пока не говорится.

Кроме того, LOT будет летать с 1 июля в Тбилиси, Вильнюс, Осло, Амстердам, Дюссельдорф, Брюссель, Берлин, Прагу, Будапешт, Бухарест, Варну, в Керкиру и др.

В то же время в компании подчеркнули, что новый график не гарантирует выполнение рейса из-за неопределённости с карантинными ограничениями в конкретных странах.

Как сообщал УНИАН, крупнейший украинский авиаперевозчик - компания «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) обнародовал график полетов на июнь.

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