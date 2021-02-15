В компании утверждают, что технически самолет готов вылететь в любую минуту.

Рейс «Занзибар — Киев», которым почти 180 украинских туристов должны были вернуться домой, задерживается из-за проблем с оформлением перелета.

Об этом сообщила компания-перевозчик SkyUp Airlines.

По информации компании, рейс PQ 6972 не удалось выполнить вовремя по техническим причинам. Однако уже через несколько часов технически самолет был готов к полету, и помешали лишь процедуры оформления.

«Для соблюдения правил и процедур при выполнении рейса, в том числе и соблюдения регламента в отношении рабочего времени экипажей, для выполнения данного рейса нужно было внести изменения в маршрут и получить необходимые разрешительные документы от стран, чьи границы мы пересекаем», — говорится в сообщении.

Компания утверждает, что в течение 13-15 февраля ее представители ведут переговоры с авиационными органами стран, чтобы получить разрешения на пролет в воздушном пространстве.

«Несколько раз мы получали устные заверения относительно готовности предоставить разрешения и начинали подготовку к рейсу, срывая пассажиров с места, однако в последний момент получали отказ. Сейчас для ускорения решения вопроса к переговорам присоединилась Госавиаслужба Украины», — рассказали в SkyUp, отметив, что технически самолет готов совершить рейс в любую минуту.

Читайте такжеУкраинец с группой туристов жили в пещере в Индии после введения карантина (фото)Также перевозчик извинился за неудобства, с которыми пришлось иметь дело пассажирам.

«Мы искренне сожалеем, что наши пассажиры оказались в такой ситуации и испытывают неудобства. В связи с высоким сезоном на острове нам не удалось сразу обеспечить пассажиров комфортным проживанием — только питанием и возможностью пользоваться инфраструктурой отелей, однако сейчас все расселены в отдельных номерах до 16 февраля», — сообщили в компании.

В случае если разрешительные документы на вылет не поступят сегодня, 15 февраля, SkyUp обещает, что все пассажиры смогут вылететь в Киев их рейсом завтра. Актуальную информацию о времени вылета пассажиры должны получить в смс-сообщениях.

Украинские туристы на Занзибаре: что известно

13 февраля почти 180 украинских туристов застряли в Индийском океане на Занзибаре. Самолеты в Украину отменяются уже третий день.

Туроператор Join UP!, который является заказчиком рейса, вначале сообщил, что задержка происходит «в связи с производственными причинами». 14 февраля в компании рассказали, что нашли для туристов гостиничные номера и работают над организацией рейса домой.

Позже основным препятствием в возвращении украинцев туроператор назвал противокоронавирусные ограничения разных стран на пересечение границ иностранными гражданами.

В украинском МИД сообщили, что туристы не могут покинуть остров из-за сломанного самолета, а ведомство работает с туроператором, чтобы обеспечить граждан надлежащими условиями пребывания на время задержки и как можно скорее вернуть домой.

Тем временем застрявших украинцев уже несколько раз возили между различными отелями и аэропортом, заставляя ждать рейс, который пока так и не состоялся. Люди жалуются на условия в некоторых временно предоставленных местных гостиницах. Среди пассажиров есть семьи с детьми.

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Автор: Катерина Комолова