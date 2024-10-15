Этот регион Италии не заполонили туристы, но здесь точно есть все, что вам нужно для отдыха на солнце, около моря.

Италия — популярное место отдыха для миллионов людей со всего мира, так как там прекрасно сочетается и вкусная кухня, и богатая культура, и солнечная погода, которая позволяет насладиться купанием моря и многое другое.

Некоторые регионы — побережье Амальфи и Венеция, к примеру, могут быть слишком переполнены туристами, особенно в летние и осенние месяцы. Но есть место, которое остается относительно нетронутым — это Калабрия, пишет Express. Эксперты называют этот регион "скрытой жемчужиной", которая предлагает все то же самое — солнце, море, аппетитную еду и яркую культуру.

СМИ пишет, что Тропеа (один из городов в Калабрии) идеально подходит для тех, кто ищет баланс между пляжем и культурой. Известный своими домами на вершинах холмов и потрясающими видами на море, Тропеа — это обязательный к посещению город.

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Одной из самых ярких достопримечательностей является монастырь Санта-Мария-дель-Изола — сказочный замок, возвышающийся на собственной горе и окруженный океаном. Его изначально строили как простую церковь в средние века, но вскоре здание было перепроектировано и перестроено несколько раз после землетрясений в 1783 и 1905 годах, говорится в материале.

История церкви, возвышающейся на скале, может быть окутана тайной, однако считается, что она восходит как минимум к 7 веку, когда ее первыми обитателями были греческие монахи-отшельники. Любители приключений могут преодолеть крутой подъем ступеней, ведущих к церкви и побродить по ее зеленым садам с великолепной панорамой.

Один из путешественников заявил:

"Само святилище прекрасно, но вид оттуда стоит того, чтобы его посетить. Обязательно найдите время, чтобы подняться по ступеням".

Другие новости туризма

Ранее УНИАН сообщал про маленькую страну Европы, которая привлекает туристов.

"0% налог на прибыль превратил страну в привлекательный дом для богачей", - заявляют эксперты.

Кроме того, назван самый солнечный регион во всей Европе: посетить его на удивление дешево. И находится локация в Португалии, мало кто о ней вообще знает.

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