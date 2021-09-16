На "Ракете" вдоль Днепра в тестовом режиме 16 сентября проплыли блогеры и журналисты..

В четверг, 16 сентября, в столице запускают туристический речной маршрут из Киева в Канев и обратно.

Читайте такжеТуризм в Киеве: стало известно, из каких стран чаще всего приезжают в столицуПервыми насладиться поездкой на речном судне могут тревел-блогеры. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Это тестовый рейс, отмечает журналист, поэтому сейчас говорить о регулярных рейсах рано. Сначала хотят узнать, будет ли спрос среди туристов путешествий до Канева. Также будут исследовать вероятность таких путешествий в Чернобыль. Если спрос будет, такие рейсы запустят уже со следующего года.

Предварительно, путь на "Ракете" от Киева до Канева продлится около двух часов.

Что известно о теплоходах "Ракета"

"Ракета" - это серия скоростных пассажирских речных судов на подводных крыльях, которые активно использовались в СССР. В Украине в 1970-х курсировало более 150 "Ракет". Но после 1990-х большинство продали за границу - часть до сих пор курсируют в Греции, Таиланде и Канаде.

По состоянию на 2018 год в Украине было лишь четыре "ракеты", выпущенные на отечественных заводах. Две из них изготовлены в 2002 году в Феодосии. Эти "ракеты" используются на юге страны, в частности в Николаеве.

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Автор: Ольга Робейко