Первым планируют открыть маршрут "Киев-Канев" с остановками в других городах.

По реке Днепр между городами вскоре будут курсировать скоростные теплоходы "Ракета".

Об этом рассказала руководитель Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив в эфире телеканала "Дом". Первым, по ее словам, планируют запустить маршрут "Киев-Канев" с остановками в других городах.

"Итоговая идея: чтобы эти корабли чаще ходили и были бы такие маршруты, когда люди, допустим, выходят в Переяславе, у них несколько часов экскурсия по музеям, потом едут в Канев - там тоже экскурсии", - отметила Олеськив.

Предварительно путь на "Ракете" от Киева до Канева продлится около двух часов.

"Это расчетная скорость. Но нужно провести тестирование, сколько времени займет конкретно. Потому что такие тестирования не проводились несколько лет. В то же время, может, где-то река обмелела. То есть все это нужно изучать. Есть прогулочные теплоходы, которые сегодня ходят по Киеву. Вот они до Канева будут добираться около 5 часов. А это очень долго, ведь на машине можно доехать за 3 часа", - отметила глава Госагентства.

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Что известно о теплоходах "Ракета"

"Ракета" - это серия скоростных пассажирских речных судов на подводных крыльях, которые активно использовались в СССР. В Украине в 1970-х ходило более 150 "Ракет". Но после 1990-х большинство продали за границу - часть до сих пор ходят в Греции, Таиланде и Канаде.

По состоянию на 2018 год в Украине было лишь четыре "Ракеты", выпущенные на отечественных заводах. Две из них изготовлены в 2002 году в Феодосии. Эти "ракеты" используются на юге страны, в частности в Николаеве.

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Автор: Катерина Комолова