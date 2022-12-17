На данный момент уже восстановлено энергоснабжение на всех главных участках и постепенно стабилизируется движение пассажирских поездов.

В Украине в результате вчерашних российских ракетных обстрелов по состоянию на утро 17 декабря 2022 года задерживается движение 24 железнодорожных поездов, в отдельных случаях задержка в графике следования составляет до шести часов.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Facebook, сейчас уже восстановлено энергоснабжение на всех главных участках и постепенно стабилизируется движение пассажирских поездов.

"По состоянию на 10:00 24 рейсов "Укрзализныци" следуют с задержками более часа, 18 рейсов задерживаются в пределах часа. 23 поездов продолжают курсировать по графику. Ни один поезд дальнего следования не отменен", – говорится в сообщении.

Так, самые большие задержки сейчас наблюдаются, в частности, на таких рейсах:

№37/38 "Запорожье – Киев" (задерживается на 6 час. 21 мин.);

№91/92 "Харьков – Одесса" (6 часов);

№191/192 "Краматорск – Одесса" (6 ч);

№3/4 "Запорожье – Ужгород" (5 час. 37 мин.).

Также сообщается, что, несмотря на отставание поездов от графика и для удобства пассажиров на маршрутах №712 "Киев – Краматорск" и №732 "Киев – Днепр" скоростные поезда "Интерсити" были заменены на поезда со спальными вагонами.

Также сказано, что киевская кольцевая электричка курсирует по графику.

Ракетный обстрел 16 декабря 2022 года – что известно

Украина с утра 16 декабря 2022 года подверглась масштабной российской ракетной атаке. Воздушная тревога длилась более четырех часов. Всего силы противовоздушной обороны военные уничтожили более 60 из 76 выпущенных врагом ракет.

Позже министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что в результате массированной ракетной атаки России 16 декабря были повреждены объекты энергетической инфраструктуры на востоке и юге Украины.

В результате попаданий по энергообъектам в нескольких областях по всей Украине были введены аварийные отключения света.

"Укрзализныця" из-за обесточивания некоторых участков движения вследствие повреждения энергетической инфраструктуры заявила о задержках поездов. В работу были введены резервные тепловозы, которые подстраховывали поезда на обесточенных участках.

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