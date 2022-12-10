Граждане будут иметь возможность покупать билеты в кассах и в поездах.

"Укрзализныця" на случай длительных отключений электроэнергии подготовила генераторы для вокзалов и резервирует поезда дополнительными тепловозами.

Об этом пресс-секретарь пассажирского направления "Укрзализныци" Анастасия Золотарева в эфире информационного телемарафона.

"Что касается пригородного движения: электрички резервируются дизелями. Мы планируем, что все ключевые направления в Украине будут обеспечены пассажирским, железнодорожным сообщением... Возможно, рейсы будут осуществляться не с той частотой, как в настоящее время", - сказала она.

Видео дня

Золотарева заверила, что уже сейчас поезда "Укрзализныци" обеспечиваются резервными тепловозами.

Также, по ее словам, начат процесс обеспечения вокзалов генераторами. Все крупнейшие вокзалы в стране уже имеют резервное питание.

"Если будут масштабные отключения света, то пассажиры на вокзалах смогут получать всю необходимую помощь", - добавила Золотарева.

Также, по словам пресс-секретаря, при условии долговременных отключений электроснабжения граждане будут иметь возможность покупать билеты в кассах и в самих поездах.

Война в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, с начала октября российские оккупанты осуществили восемь массированных ракетных атак на энергетические объекты Украины. В результате этих обстрелов повреждены все тепловые и гидроэлектростанции и 40% объектов высоковольтной сети.

9 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинцы этой зимой постоянно будут жить в условиях ограничения потребление электроэнергии. В настоящее время ситуация в энергосистеме контролируемая, но сохраняется значительный дефицит мощностей.

Вас также могут заинтересовать новости: