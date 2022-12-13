Сейчас все 9 энергоблоков украинских атомных электростанций, за исключением ЗАЭС, возобновили работу.

Сегодня к электросети подключили еще один энергоблок одной из украинских АЭС мощностью 1000 МВт, который был выведен из рабочего строя в результате российского ракетного удара 23 ноября.

Как рассказали в Министерстве энергетики, последний, девятый энергоблок-тысячник подключен 13 декабря в 1:09, и сейчас он набирает мощность.

"Это очередной шаг к стабильности энергосистемы. Все 9 энергоблоков отечественных атомных электростанций, которые находятся на подконтрольной Украине территории, работают для обеспечения потребностей населения и экономики страны", – заявил министр энергетики Герман Галущенко.

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О какой именно АЭС идет речь, в Минэнерго не уточнили.

В ведомстве также напомнили, что сейчас российские оккупанты блокируют включение энергоблоков на Запорожской АЭС, которая продолжает потреблять более 100 МВт электроэнергии на собственные нужды от энергосистемы Украины.

Ракетный удар россиян 23 ноября

Как сообщал УНИАН, 23 ноября российские войска совершили очередное военное преступление, осуществив ракетный удар по объектам критической гражданской инфраструктуры.

Атака была направлена на объекты энергетики, а также тепловой генерации и водоснабжения. Вследствие этого миллионы украинцев остались без света, а в некоторых регионах временно выключалось отопление и снабжение водой. Министерство энергетики тогда заявило, что в энергосистеме Украины произошел блэкаут.

В результате ракетных ударов на Ривненской, Южноукраинской и Хмельницкой атомных станциях сработала аварийная защита, в связи с этим все энергоблоки этих АЭС были отключены. Запорожская АЭС перешла в режим полного блэкаута. Вскоре АЭС начали постепенно возвращать к работе.

После этого 5 декабря россияне совершили еще одну, уже восьмую с начала октября, массированную атаку по энергетической инфраструктуре.

По данным "Укрэнерго", по состоянию на утро 12 декабря в энергосистеме Украины сохранялся значительный дефицит мощности.

Президент Владимир Зеленский сравнил удары РФ по инфраструктуре с применением оружия массового поражения. Он подчеркнул, что оккупанты хотят поставить жизни миллионов людей под прямую угрозу.

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