В течение двух лет в Черновицкой области откроют четыре новых КПП на границе с Румынией. Первый из них, КПП "Дьяковцы", планируют сдать уже ко Дню независимости, к нему также проложат дорогу европейского качества, сообщает Черновицкая ОГА.

"У нас почти 300 км общей государственной границы Украины и Румынии на территории Черновицкой области, но сегодня работает лишь один-единственный международный пункт пересечения границы. Такая ситуация недопустима, и мы прилагаем максимум усилий, чтобы КПП "Дьяковцы", "Красноильск", "Шепот", "Руська" также были открыты", - заявил глава ОГА Сергей Осадчук.

По его словам, это не только усилит взаимодействие с ЕС – соседней Румынией, Болгарией и Грецией, но и создаст дополнительные стимулы для местного бизнеса.

Работы на пункте в Дьяковцах заморозили в 2016 году. Сейчас их восстанавливают в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Вместе с новым КПП в Дьяковцах отремонтируют дорогу до пункта пересечения. На капитальный ремонт 5-километрового участка пути Т2604 "Черновцы – Герца – КПП "Дьяковцы" заложили около 78 млн гривен. За эти деньги заменят покрытие, сформируют подпорные стенки и проложат необходимые дренажи, установят дорожные знаки, барьерное ограждение и нанесут современную разметку.

Кроме того, отремонтируют 5 км дороги от моста в Маршинцах до Герцы. Мост отстроили еще в прошлом году, а в течение 2021-го от него проложат асфальтовую дорогу вместо грунтовой.

"Эти два объекта - маршинецкий мост и контрольно-пропускной пункт "Дьяковцы" - сократят путь всем туристам, путешествующим в балканском направлении", - подчеркнул руководитель ОГА.

Как сообщал координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, по программе Владимира Зеленского начали создавать "Малый Карпатский круг". Этот маршрут соединит по-европейски качественными дорогами основные туристические центры Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

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Автор: Иван Бойко