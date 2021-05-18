Все три новые страны - Греция, Кипр и Сейшельские острова - являются популярными туристическими направлениями для украинцев.

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили открытие границ для украинских туристов в Греции, на Кипре и Сейшельских островах.

Читайте такжеГреция запускает туризм после длительного локдауна: музеи Афин открыли двери для первых посетителей (фоторепортаж)Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал во время онлайн-брифинга.

"По состоянию на сегодня, 18 мая, для граждан Украины открыты границы 107 стран мира. Со времени нашего предыдущего брифинга 26 марта въезд тем, кто путешествует, из Украины разрешили дополнительно три страны, - это Греция, Кипр и Сейшельские острова. Все они являются популярными туристическими направлениями для украинцев", - сказал Кулеба.

Он напомнил, что условия въезда могут предусматривать соблюдение противоэпидемических требований, в частности, предоставление отрицательных результатов ПЦР-теста, прохождение тестирования в аэропорту и обязательного карантина, но в принципе, въехать во все эти 107 стран возможно.

Глава МИД отметил, что украинцы более подробную информацию по каждой отдельной стране могут найти на ресурсе МИД tripadvisor.mfa.gov.ua, где размещена интерактивная онлайн-карта путешествий по миру для украинцев на время распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Условия въезда для украинских туристов в Грецию

Заполнение специальной формы за 24 часа до пересечения границы.

Предоставление сертификата о завершении вакцинации, сделанной не ранее чем за 14 дней до даты въезда, либо отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в Грецию, или справка о перенесенной коронавирусной болезни и выздоровлении, или справка о наличии антител после перенесенной коронавирусной болезни с переводом на английский язык (действие справок от 2 до 9 месяцев с даты выдачи).

Вышеупомянутые требования распространяются также на детей в возрасте от 5 лет.

При прибытии в пункт пропуска через государственную границу Греции возможно выборочное проведения тестирования на SARS-CoV-2. В случае положительного результата тестирования инфицированные лица будут находиться на 14-дневном карантине в определенных правительством местах.

Напомним также, что по возвращению домой украинские туристы должны предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный за 72 часа до пересечения границы, или пойти на 14-дневную самоизоляцию с использованием приложения "Дій вдома".

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Авторы: Марина Григоренко, Виталий Саенко