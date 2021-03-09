Израиль пока не планирует одобрять индийскую вакцину от коронавируса Covishield, которую используют в Украине.

Украина и Израиль ведут переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации для туристических путешествий.

Читайте такжеТесты на коронавирус: Нидерланды изменили требования для туристов из УкраиныОб этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

По его словам, пока Израиль не планирует одобрять индийскую вакцину от коронавируса Covishield, которую используют в Украине.

"Хасиды, которые являются основными туристами в Украине, обращаются в украинское посольство, спрашивают относительно действий украинского правительства в будущем, потому что собираются посетить Умань и другие места паломничества, нужен ли так называемый паспорт вакцинации", - рассказал Корнийчук.

Посол Украины отметил, что решение будет принято в ближайшее время.

"В Израиле бесспорно высокий уровень вакцинации, сегодня они колют фактически только две вакцины - Pfizer i Moderna. Сегодня как раз были переговоры относительно взаимного признания так называемых паспортов вакцинации. У нас с этим пока проблемы, поскольку те вакцины, которые применяются украинским правительством, Израиль пока не собирается одобрять", - отметил он.

Вакцинация от коронавируса в Израиле

С 20 декабря 2020 года Израиль проводит массовую вакцинацию населения от коронавируса.

По состоянию на 2 марта от COVID-19 полностью вакцинировано более 52% взрослого населения Израиля.

В Министерстве здравоохранения Израиля заявили, что после получения двух доз вакцины от Pfizer риск заболеть коронавирусом падает на 95%.

На фоне этого правительство Израиля приняло решение ослабить карантинные ограничения, которые были введены из-за пандемии.

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Автор: УНИАН