Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку территориальной целостности Украины.

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина должна наращивать туристический поток в Турцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в видеообращении по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны. Обращение транслировалось украинскими телеканалами.

Глава государства рассказал о своем недавнем визите в Турцию и поблагодарил президента Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку Украины.

Читайте такжеУкраина и Турция значительно расширили авиасообщение между собой

"Самое главное сегодня, особенно, если мы говорим о первом вопросе, о котором мы говорили (о ситуации на Донбассе - УНИАН) - о геополитическом вопросе, вопросе спокойствия в Украине и поддержке наших западных партнеров. Это важно, что Эрдоган поддерживает Украину, поддерживает наши временно оккупированные территории, поддерживает Крым, нашу позицию и не признает аннексию Крыма.

И очень важно, что мы с ним говорим об особых условиях для украинского и турецкого туриста. Мы говорим о том, чтобы можно было действительно увеличивать уровень туризма украинцев и граждан Турции", - сказал Зеленский.

Он добавил, что особенно сейчас Украина и Турция должны поддерживать друг друга.

"Вы слышали, что россияне сказали, что они будут ограничивать туризм из Российской Федерации в Турцию. Это их личные дела, а я думаю, что нам надо наоборот наращивать и показать, что мы поддерживаем Турцию", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 10-11 апреля Зеленский находился с рабочим визитом в Турции.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Виталий Саенко