Под присмотром полиции и с соблюдением дистанции: журналисты выяснили, как проходит курортный сезон в Одессе (видео)

После усиления карантинных ограничений, в Одессе изменился традиционный отдых.

Курортная Одесса с сегодняшнего дня ввела более жесткие правила отдыха туристов, которые массово потянулись на побережье Черного моря. А контроль за соблюдением этих ограничений возложили на полицию.

Журналисты ТСН выяснили, выполняются ли требования.

Читайте такжеИзменения в аэропорту Одессы: подъезд к терминалу стал платным, но появилась бесплатная парковка

По словам журналиста, на пляже Лузановка утром уже придерживались норм социальной дистанции между шезлонгами.

"Утром мы не заметили, чтобы кто-то на пляже носил еду, а стихийная торговля также запрещена в таких местах. Относительно стационарных учреждений, они пока закрыты, потому что еще рано для их работы. Ну и первые отдыхающие уже заняли места на пляже и нам повезло даже найти самых ответственных из них. Трое девушек пришли на пляж с масками", - рассказал журналист.

Однако журналисты не заметили полиции, которая должна контролировать соблюдение всех норм. Но местные спасатели на пляжах говорят, что полицейские вчера ездили на велосипедах.

"Не везде такая хорошая ситуация, как здесь в Лузановке. На других пляжах, где места мало, люди не придерживаются безопасного расстояния. Говорят приехали отдыхать и не собираются себя как-то ограничивать", - добавил корреспондент.

Напомним, с сегодняшнего дня, 22 июня, в Одессе из-за увеличения случаев инфицирования коронавирусом ужесточают карантинные ограничения.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.