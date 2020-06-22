Возвращение жесткого карантина в Украине: что с сегодняшнего дня снова под запретом и при каких условиях

В отдельных регионах сегодня усиливаются карантинные ограничения.

Введенный из-за коронавируса адаптивный карантин в Украине продлили. Согласно решению правительства, он будет действовать как минимум до 31 июля 2020 года.

Однако с сегодняшнего дня в отдельных регионах возможен возврат жесткого карантина. Решение об усилении определенных ограничений будут принимать местные власти.

Усиление карантина: при каких условиях будет происходить

Правительство разработало новую методику, по которой будут определяться регионы, требующие более жесткого карантина. Так, регионом со значительным распространением COVID-19 будет считаться такой, в котором имеется один из указанных признаков:

загруженность коек составляет более 50%;

среднее количество ПЦР- и ИФА-тестов составляет менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 более 11%;

показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 более 8 случаев 100 тысяч населения.

Решение об усиление или ослабление ограничительных мер будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС на основе оценки эпидемической ситуации в области.

Какие карантинные запреты вернутся

Усиление карантинных ограничений в регионах со значительным распространением коронавируса, согласно решению правительства, устанавливаться касаемо:

проведения спортивных, культурных, религиозных и иных массовых мероприятий;

деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению;

работы метрополитена;

перевозки пассажиров во всех видах сообщений;

посещение учреждений дошкольного образования;

работы культурных заведений, фитнес-центров и спортзалов;

деятельности заведений питания.

Где снова вводят жесткие ограничения

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С сегодняшнего дня усилили карантинные ограничения на территории города Одессы. Решением комиссии ТЭБ и ЧС исполнительного комитета Одесского горсовета запрещена, в частности, работа детских заведений оздоровления и отдыха, проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на пять квадратных метров и многое другое.

Кроме того, одесситам и гостям города акцентировали на необходимости носить маски или респираторы в общественных помещениях и в городском транспорте, выходить на улицу с документами, подтверждающими личность, и соблюдать правила гигиены.

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