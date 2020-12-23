Столица ОАЭ анонсировала новые правила въезда и открываетсяь для международного туризма.

Власти Абу-Даби анонсировали новые правила въезда на территорию столичного эмирата в связи с коронавирусом – с 24 декабря 2020 года. Они будут действовать в отношении международных путешественников – как резидентов, так и туристов.

Читайте такжеПутешествия во время пандемии: названы самые популярные среди украинцев страныВ частности, для путешественников, прибывающих из «зеленого» списка стран, отменяется обязательный 14-дневный карантин, для остальных – его продолжительность сокращается с двух недель до 10 дней.

В «зеленый» список стран (будет обновляться) в настоящее время включены: Австралия, Бруней, Китай, Греция, Гренландия, Гонконг, Малайзия, Маврикий, Новая Зеландия, Саудовская Аравия, Сингапур, Тайвань, Таджикистан, Таиланд, Узбекистан и Вьетнам.

Правила, выпущенные Комитетом по управлению чрезвычайными ситуациями, кризисами и катастрофами, одобряют возобновление экономической, туристической деятельности, а также деятельности в сфере развлечений с соблюдением мер профилактики COVID-19, передают russianemirates.com.

Международные туристы будут сдавать 2 ПЦР-теста на коронавирус: первый – не более чем за 96 часов до отправления рейса (отрицательные результаты будут предъявлять в аэропорту отправления), второй – по прибытии в Абу-Даби.

Для автомобилистов, въезжающих на территорию Абу-Даби из других эмиратов, ПЦР- и «лазерные» тесты теперь будут действительны 72 часа вместо 48. Тем, кто останется в столице более чем на 6 дней, придется сдавать тест на шестой и 12-й день пребывания (ранее – на четвертый и восьмой дни).

Срок карантина для вступавших в контакт с носителями коронавируса также сокращается с 14 до 10 дней, при этом ПЦР-тест нужно сдавать на восьмой день карантина. В столице также будут периодически проводиться профилактические тестирования на коронавирус – в промышленных зонах и густонаселенных районах.

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Автор: УНИАН