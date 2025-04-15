Весной итальянская Сицилия встречает туристов мягкой погодой и отсутствием толп.

Итальянский остров Сицилия – это самый большой остров в Средиземном море, отделенный от материковой Италии Мессинским проливом.

Ежегодно Сицилию посещают миллионы туристов, которых сюда привлекает теплый климат, просторные морские пляжи и огромное количество исторических памятников.

Весна же идеально подходит для посещения Сицилии, ведь тогда на острове еще комфортная погода (средняя дневная температура в марте составляет +15 градусов, в апреле +19 градусов, в мае +24 градуса).

Видео дня

При этом если в марте здесь довольно часто бывают дожди, то в апреле-мае их количество уже гораздо меньше.

В то же время весной на Сицилии еще нет летних толп туристов, ведь для купания еще рано (погружаться в море можно начинать ближе к концу мая, но это только для смелых). Кроме того, у школьников и студентов еще продолжается учеба, а потому семейные отдыхающие еще не заполняют местные пляжи и улицы.

Кроме того, весной на Сицилии проводится немало ярких фестивалей.

А еще Сицилия будет прекрасным местом для тех туристов, которые любят вкусно поесть. Вопреки нестабильному водоснабжению, сельское хозяйство является одним из важнейших экономических ресурсов региона. Здесь активно выращивают злаковые, в том числе пшеницу одного из самых ценных видов "твердого зерна", из которой производят лучшие сорта пасты.

Также на Сицилии в больших количествах выращивают оливки, хурму, экзотические фрукты (в том числе киви, бананы, манго) и орехи (фисташки, миндаль).

Кроме того, на Сицилии развито виноделие и пчеловодство.

Столицей Сицилии считается город Палермо, но также туристы активно посещают Катанию и Сиракузу.

Оба города являются приморскими, поэтому посещать их можно круглый год – даже если погода не подходит для купания, можно гулять вдоль набережной и лакомиться свежими морепродуктами в припортовых ресторанчиках.

Напомним, ранее УНИАН.Туризм рассказывал о плюсах посещения Рима в межсезонье.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канале УНИАН.Туризм.