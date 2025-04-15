Экскурсионные катера в порту города Сиракуза / фото УНИАН, Янош Немеш

Итальянский остров Сицилия – это самый большой остров в Средиземном море, отделенный от материковой Италии Мессинским проливом.

Ежегодно Сицилию посещают миллионы туристов, которых сюда привлекает теплый климат, просторные морские пляжи и огромное количество исторических памятников.

Весна же идеально подходит для посещения Сицилии, ведь тогда на острове еще комфортная погода (средняя дневная температура в марте составляет +15 градусов, в апреле +19 градусов, в мае +24 градуса).

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При этом если в марте здесь довольно часто бывают дожди, то в апреле-мае их количество уже гораздо меньше.

Фото Сицилийские города Катания и Сиракуза весной 15 апреля 2025 Набережная города Сиракуза /  © фото УНИАН, Янош Немеш
Фото Сицилийские города Катания и Сиракуза весной 15 апреля 2025 Порт города Сиракуза /  © фото УНИАН, Янош Немеш
Фото Сицилийские города Катания и Сиракуза весной 15 апреля 2025 Кафедральный собор на площади Дуомо в Сиракузе /  © фото УНИАН, Янош Немеш
Фото Сицилийские города Катания и Сиракуза весной 15 апреля 2025 Исторический центр Сиракузы /  © фото УНИАН, Янош Немеш
Фото Сицилийские города Катания и Сиракуза весной 15 апреля 2025 Руины храма Аполлона в Сиракузе /  © фото УНИАН, Янош Немеш
Фото Сицилийские города Катания и Сиракуза весной 15 апреля 2025 Экскурсионные катера в порту города Сиракуза /  © фото УНИАН, Янош Немеш
Фото Сицилийские города Катания и Сиракуза весной 15 апреля 2025 Закуска из морепродуктов в одном из припортовых ресторанов Сиракузы /  © фото УНИАН, Янош Немеш
Фото Сицилийские города Катания и Сиракуза весной 15 апреля 2025 Туристы выбирают местный десерт каноли в одном из уличных кафе города Сиракуза /  © фото УНИАН, Янош Немеш
Фото Сицилийские города Катания и Сиракуза весной 15 апреля 2025 Туристы во время экскурсии в Кафедральном соборе в Сиракузе /  © фото УНИАН, Янош Немеш
Фото Сицилийские города Катания и Сиракуза весной 15 апреля 2025 Кафедральный собор Святой Агаты в городе Катания /  © фото УНИАН, Янош Немеш
Фото Сицилийские города Катания и Сиракуза весной 15 апреля 2025 Кафедральный собор Святой Агаты в городе Катания /  © фото УНИАН, Янош Немеш
Фото Сицилийские города Катания и Сиракуза весной 15 апреля 2025 Кафедральный собор Святой Агаты в городе Катания /  © фото УНИАН, Янош Немеш
Фото Сицилийские города Катания и Сиракуза весной 15 апреля 2025 Торговцы фруктами на одной из улиц в городе Катания /  © фото УНИАН, Янош Немеш
Фото Сицилийские города Катания и Сиракуза весной 15 апреля 2025 Пейзаж на исторический центр Катания /  © фото УНИАН, Янош Немеш
Фото Сицилийские города Катания и Сиракуза весной 15 апреля 2025 Соборная площадь в Катании /  © фото УНИАН, Янош Немеш
Фото Сицилийские города Катания и Сиракуза весной 15 апреля 2025 Университетская площадь в городе Катания /  © фото УНИАН, Янош Немеш
Фото Сицилийские города Катания и Сиракуза весной 15 апреля 2025 Руины римского театра в Катании /  © фото УНИАН, Янош Немеш
Фото Сицилийские города Катания и Сиракуза весной 15 апреля 2025 Порт города Катания /  © фото УНИАН, Янош Немеш
Фото Сицилийские города Катания и Сиракуза весной 15 апреля 2025 Порт города Катания /  © фото УНИАН, Янош Немеш
Фото Сицилийские города Катания и Сиракуза весной 15 апреля 2025 Кактусы на скалах недалеко от города Катания /  © фото УНИАН, Янош Немеш

В то же время весной на Сицилии еще нет летних толп туристов, ведь для купания еще рано (погружаться в море можно начинать ближе к концу мая, но это только для смелых). Кроме того, у школьников и студентов еще продолжается учеба, а потому семейные отдыхающие еще не заполняют местные пляжи и улицы.

Порт города Катания / фото УНИАН, Янош Немеш

Кроме того, весной на Сицилии проводится немало ярких фестивалей.

А еще Сицилия будет прекрасным местом для тех туристов, которые любят вкусно поесть. Вопреки нестабильному водоснабжению, сельское хозяйство является одним из важнейших экономических ресурсов региона. Здесь активно выращивают злаковые, в том числе пшеницу одного из самых ценных видов "твердого зерна", из которой производят лучшие сорта пасты.

Также на Сицилии в больших количествах выращивают оливки, хурму, экзотические фрукты (в том числе киви, бананы, манго) и орехи (фисташки, миндаль).

Торговцы фруктами на одной из улиц в городе Катания / фото УНИАН, Янош Немеш

Кроме того, на Сицилии развито виноделие и пчеловодство.

Университетская площадь в городе Катания / фото УНИАН, Янош Немеш

Столицей Сицилии считается город Палермо, но также туристы активно посещают Катанию и Сиракузу.

Оба города являются приморскими, поэтому посещать их можно круглый год – даже если погода не подходит для купания, можно гулять вдоль набережной и лакомиться свежими морепродуктами в припортовых ресторанчиках.

Закуска из морепродуктов в одном из припортовых ресторанов города Сиракуза / фото УНИАН, Янош Немеш

Напомним, ранее УНИАН.Туризм рассказывал о плюсах посещения Рима в межсезонье.

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