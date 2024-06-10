Испания в целом имеет плохую репутацию по количеству краж у туристов.

Барселона является одним из самых оживленных туристических направлений Испании. Столицу Каталонии ежегодно посещает более 12 миллионов туристов. Однако высокий уровень посетителей означает, что в толпе скрываются воры, а карманные кражи являются одним из самых распространенных туристических преступлений в городе.

Как пишет Express, Испания и Франция является одним из худших направлений отдыха по количеству преступлений в отношении туристов. Обычно гостей обворовывают в местах большого скопления людей, таких как популярные исторические достопримечательности.

Кэти, американская эмигрантка, которая живет в Испании, объяснила, что украденные телефоны являются одним из самых распространенных преступлений против туристов, которыми "известна" Барселона.

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"Если вы держите телефон в заднем кармане или на любом видном месте, люди его выхватят", - рассказала женщина.

Хотя эти мелкие преступления, как правило, не представляют реальной опасности для самого туриста, потеря телефона может оставить вас без связи в самый неудобный момент - когда вы за границей без друзей и знакомых.

"Наш телефон украли прямо с нашего столика под нашим носом в ресторане в Барселоне. Ресторан был пустой, за исключением нас и этого одного парня, который забрел с улицы и сел возле нас. Персонал не давал ему меню, как нам. Мы не видели, чтобы он подходил к нашему столику, и мне интересно, не наш ли официант украл телефон и дал его тому парню? В любом случае, это был чистый артистизм. Никто из нашей группы из пятерых ничего не видел", - рассказывает другой турист.

Как избежать карманников в Барселоне

Лучший способ избежать карманных краж в Барселоне - быть сообразительным и следить, чтобы ваш телефон не оставался в зоне легкой досягаемости.

"Многие люди пользуются теми шнурками, которые прикрепят ваш телефон к запястью. Я не играю, когда речь идет о моем телефоне", - рассказывает Кэти.

Ремешки, о которых упоминает Кэти, можно приобрести на Amazon за несколько долларов. Это простое средство может добавить немного безопасности при использовании телефона на улице.

Она также предлагает хранить телефон в сумке на поясе или маленькой сумке, которую надо носить на передней части тела. Также может помочь размещение телефона во внутреннем кармане сумки на молнии.

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