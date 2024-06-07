Сочетание алкоголя и низкого атмосферного давления на большой высоте может привести к экстренной медицинской ситуации.

Употребление спиртного даже в обычных условиях считается не самым полезным занятием. Но, как показал проведенный в Германии эксперимент, для пассажиров самолетов оно опаснее вдвойне.

Многие пассажиры самолетов с удовольствием выпивают бокал-другой вина, чтобы легче уснуть во время дальнемагистральных рейсов. Группа исследователей из Немецкого центра авиации и космонавтики и Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена решила проверить свою догадку, что это довольно вредный вид "снотворного". Но оказалось, что вред для здоровья даже больше, чем они ожидали.

В эксперименте, результаты которого опубликовал медицинский научный журнал Thorax, участвовали 48 здоровых добровольцев в возрасте 18-40 лет. Эксперимент проводили не в настоящем самолете, а в барокамере, имитирующей низкое атмосферное давление, как во время полета на большой высоте. Половина участников была контрольной группой, которая находилась в комнате с обычным атмосферным давлением.

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В ходе эксперимента ученые проверяли, как влияет на организм употребление алкоголя в количестве, эквивалентном двум банкам пива или двум бокалам вина. В частности замеряли уровень насыщения крови кислородом, пульс и другие важные показатели.

Эксперимент показал, что у людей, уснувших после употребления алкоголя в "самолете", уровень кислорода в крови снизился в среднем до 85%, хотя показатель ниже 90% в медицине уже считается тревожным. Пульс таких испытуемых вырос в среднем до 88 ударов в минуту, чтобы компенсировать низкий уровень кислорода в крови.

В контрольной группе, которая спала "на уровне земли" после употребления спиртного, насыщенность крови кислородом тоже упала, но только до 95%, а пульс составил в среднем 77 ударов в минуту.

В итоге авторы эксперимента пришли к выводу, что сочетание низкого атмосферного давления, характерного для салона летящего самолета, и алкоголя не только ухудшает качество сна, но также нагружает сердечно-сосудистую систему и ведет к длительной пониженной оксигенации артериальной крови. Это может вызвать обострение симптомов сердечных или легочных патологий у людей, которые имеют такие заболевания.

Авторы исследования подчеркнули, что более высокие дозы алкоголя не только усиливают негативный эффект, но и повышают риск возникновения острых проблем со здоровьем, в том числе неотложных медицинских ситуаций прямо во время полета.

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