По прибытию на острова карантин не потребуется, и туристы смогут свободно отдыхать в сертифицированных отелях.

Сейшельские острова снова откроются для туристов со всего мира, за исключением Южной Африки, 25 марта.

Читайте такжеСейшелы открылись для туристов с прививкой от COVID-19Посетителям, прибывающим на острова, потребуется только отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус за 72 часа до их прибытия в страну. Карантин не потребуется, и туристы смогут свободно отдыхать в сертифицированных отелях.

Министр иностранных дел и туризма страны Сильвестр Радегонде сообщил на пресс-конференции, что туристы, тем не менее, должны соблюдать принятые меры по охране здоровья, а это означает, что ношение масок, дезинфекция рук и социальное дистанцирование являются обязательными, передает seychellesnewsagency.com.

«Спрос на отдых есть во всем мире, и Сейшельские острова рассматриваются как потенциальные", - сказал Радегонде.

Главный секретарь по туризму Анн Лафортюн добавила, что туристы должны бронировать проживание в сертифицированных отелях. В настоящее время из 700 лицензированных гостиниц 535 сертифицированы на COVID-19.

Она отметила, что в сертифицированных отелях, если турист заболел, будут знать, что делать и куда его поместить..

Лафортюн подчеркнула, что иностранные туристы могут свободно перемещаться по всем островам, и они также могут свободно путешествовать на яхтах без экипажа.

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Автор: УНИАН