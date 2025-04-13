Более 50 лет назад там гибли тысячи человек, а сейчас эти места являются популярными туристическими направлениями.

Спустя более 50 лет со времен доминации Вьетнамской войны в заголовках новостей, некоторые люди могут до сих пор вспоминать сражения, произошедшие на высоте "Гамбургер", в Хюэ, долине Йа-Дранг и на военной базе Кхешани — из репортажей, фильмов и учебников истории. Теперь же эти места привлекают сотни тысяч путешественников.

Для тысяч американцев и вьетнамцев эти места стали последними для их родственников. Сегодня же поля сражений Вьетнама служат местами паломничества для ветеранов с обеих сторон и туристов, стремящихся получить собственное представление о войне, пишет The Independent.

"Когда я был здесь раньше, это была зона боевых действий", — вспоминает ветеран армии США Пол Хэзелтон, прогуливаясь со своей женой по территории Музея военных преступлений в Хошимине, известном как Сайгон, когда он служил здесь. Эта поезда в канун его 80-летия стала для него первой со времен службы во Вьетнаме.

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Война Вьетнама с США длилась почти 20 лет — с ноября 1955 года по апрель 1975 года — и унесла жизни более 58 тысяч американцев и многократно большее число вьетнамцев. В этом году исполняется 50 лет со дня падения Сайгона под ударами северновьетнамских и партизанских войск Вьетконга, а также 30 лет со дня восстановления дипломатических отношений между США и Вьетнамом.

После пандемии коронавируса туризм во Вьетнаме восстановился быстрыми темпами и стал критически важным двигателем роста страны, самого быстрого в регионе, обеспечивая около одного из девяти рабочих мест. В 2024 году Вьетнам посетили более 17,5 миллионов иностранных туристов, почти достигнув рекорда 2019 года в 18 миллионов.

На что смотрят туристы во Вьетнаме

Музей военных преступлений, к примеру, привлекает около 500 тысяч посетителей в год, две трети из которых — иностранцы. Его экспозиции сосредоточены на американских военных преступлениях и зверствах, таких как резня в Сонгми и разрушительные последствия действия дефолианта "Агент Оранж", широко использовавшегося во время войны.

Среди других памятных мест в бывшей столице Южного Вьетнама есть дворец независимости президента Южного Вьетнама, куда в 1975 году ворвались северновьетнамские танки, и отель Рекс, где США проводили пресс-брифинги, получившие прозвище The Five O'Clock Follies ("Пятичасовые глупости") за недостаток достоверной информации.

На северной окраине города находятся тоннели Ку Чи — подземный лабиринт, использовавшийся бойцами Вьетконга для укрытия от американской авиации и патрулей. Сегодня они привлекают около 1,5 миллионов человек в год. Посетители могут ползать по узким проходам и стрелять из оружия времён прошедшей войны.

О каких еще популярных туристических локациях известно

Упоминается также бывшая демилитаризованная зона в провинции Куангчи, разделявшая Север и Юг, которая была местом самых ожесточённых боёв войны. Ей удалось привлечь более 3 миллионов посетителей в 2024 году.

На северной стороне демилитаризованной зоны находится тоннельный комплекс Винь Мок, где мирные жители укрывались от бомб, сбрасываемых США для прерывания поставок Северному Вьетнаму. Тоннели, мемориал и небольшой музей на границе доступны для однодневной поездки из Хюэ. Обычно тур также включает остановку на бывшей боевой базе Кхе Сан, месте ожесточённого сражения в 1968 году, где обе стороны заявили о своей победе.

Кроме того, сегодня в Кхе Сане есть небольшой музей и несколько сохранившихся укреплений, а также танки, вертолёты и другая техника, оставленная американскими войсками после их вывода.

Западнее Хюэ, ставшего ареной масштабного сражения во время Тетского наступления 1968 года, недалеко от границы с Лаосом, находится ранее упоминаемая высота "Гамбургер" — место одного из крупнейших сражений 1969 года.

Около 500 км к юго-западу, у границы с Камбоджей, расположена долина Йа-Дранг — место первого крупного сражения между американскими и северновьетнамскими войсками в 1965 году.

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