На фоне чрезмерного туризма все больше туристов ищут альтернативные варианты направлений для отдыха.

Для многих популярных направлений чрезмерный туризм серьезной проблемой, которая затрагивает почти все аспекты местной жизни – от окружающей среды до стоимости аренды, транспорта и питания вне дома. С другой стороны, когда место переполнено людьми, страдает не только качество жизни местных жителей – на качество отпуска гостей это тоже влияет.

Не удивительно, что такие топ-направления, как Италия Испания и Япония, придумывают способы перераспределения туризма из густонаселенных горячих точек в менее посещаемые регионы. Тем временем, среди путешественников овертуризм породил тенденцию "обманывания направлений" (destination dupes), когда переполненные места отдыха заменяются менее многолюдными, менее дорогими, но не менее хорошими альтернативами.

Чтобы облегчить туристам задачу в поисках идеального места отдыха без толп туристов, влиятельный журнал о развлечения и культурной жизни Time Out составил список из 24 самых недооцененных направлений по всему миру, на которые стоит обратить внимание в 2024 году.

Видео дня

1. Филандия, Колумбия. Этот очаровательный маленький городок с симпатичными разноцветными балконами и живописными зелеными холмами не просто так был признан Всемирной туристической организацией ООН одной из лучших туристических деревень мира,

2. Южный Тунис. Это совершенно другой Тунис – не забитое лежаками средиземноморское побережье на севере, а о сюрреалистическое пустынное царство юга. Город Дуз известен среди местных жителей как "ворота в Сахару", откуда простираются бескрайние дюны.

3. Сан-Себастьян, Бразилия. Этот тихий уголок юго-восточной Бразилии, расположенный в трех часах езды от беспокойного Сан-Паулу, является идеальным местом отдыха для любителей пляжного отдыха, кайтсерферов и аквалангистов.

4. Кон Дао, Вьетнам. Этот архипелаг всего в 45 минутах езды на самолете от Хошимина – по сути один большой национальный парк, где повсюду девственная природа. Здесь есть и пляжи з яркими рифами, и пустынные песчаные участки на островке Хон Бэй Кан, и горы, покрытые джунглями, и даже музеи.

5. Остров Принца Эдуарда, Канада. На фоне привычных для Канады огромных озер и высоких гор, этот крошечный островок предлагает туристам параболические дюны и бесконечные песчаные пляжи, пышные водно-болотные угодья и скалы из красного песчаника, а еще свежие лобстеры, моллюски, мидии и устрицы.

6. Сибиу, Румыния. Этот бывший саксонский оплот на южной окраине Трансильвании игнорирует устаревшие клише о Дракуле. Вместо этого здесь проводятся впечатляющие культурные фестивали и творятся гастрономические чудеса, окруженные невероятно ухоженное и красивой архитектурой. Подробнее о городе читайте в нашем большом материале.

7. Тасмания, Австралия. В самом маленьком штате Австралии есть все. Это одно из немногих мест в мире с отрицательным выбросом углерода, а по территории острова проложено более 800 пешеходных маршрутов. Особое внимание стоит уделить острову Бруни, чтобы поздороваться с местными пингвинами.

8. Долина Кочамо, Чили. Это место нередко сравнивают со знаменитым нацпарком парком Йосемити в США. Здесь гранитные горы со снежными шапками питают множество водопадов, многочисленные походные тропы и восхождения радуют даже самых смелых, а девственные леса полны очаровательной фауны. Но, в отличие от Йосемити, количество посетителей здесб ограничено всего 90 людьми в день.

9. Ньюкасл, Австралия. В Австралии не так уж много мест, где город расположен прямо на берегу прекрасного пляжа для серфинга. Этот малоэтажный город в Новом Южном Уэльсе в двух часах езды к северу от Сиднея полон модных кафе, ресторанов мирового класса, площадок с живой музыкой и великолепных мест для прогулок по побережью.

10. Бентонвилл, Арканзас, США. Этот очаровательный маленький город в Арканзасе предлагает туристам множество велосипедных и пешеходных маршрутов, дополненных уютными кафе и впечатляющим художественным музеем "Кристал Бриджес".

11. Станция Браун, Антарктида. Выбирая антарктический круиз, туристам советуют убедиться, что маршрут включает станцию ​​Браун на ледяном континенте. Выйдя на берег, вы будете делить 5,5 миллионов квадратных миль земли всего с несколькими тысячами других людей, а также с миллионами пингвинов. Также со станции можно увидеть тюленей и косаток, а еще так называемый Райский залив – один из самых потрясающих пейзажей Белого континента.

12. Монголия. Благодаря новому международному аэропорту и доступным местным турам эта страна более доступна, чем вы ожидаете. Для идеального знакомства с Монголией проведите пару дней в столице Улан-Баторе, а затем насладитесь прекрасными хребтами и свежим горным воздухом национального парка Горхи Тэрэлж. Заночуйте под звездами в своем собственном юрте и не удивляйтесь, если кочевые пастухи остановятся, чтобы приветствовать вас.

13. Куэнка, Эквадор. Как для относительно небольшого города (хотя и третьего по величине в Эквадоре) Куэнка обладает огромным потенциалом, когда дело касается культуры. Его исторический центр был объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1999 году, а местные ремесленники и художники удивляют своими невероятными работами. Самая известная среди них – знаменитая панамская шляпа "Монтекристи".

14. Карпатос, Греция. В то время как туристы стекаются, чтобы наблюдать закат на переполненном Санторини или загорать на переполненных пляжах Миконоса, знающие греки совершают четырехчасовую поездку на пароме от Родоса до крошечного острова Карпатос. Там вы окажетесь на череде почти пустынных пляжей, омываемых чистейшей водой и посещаемых средиземноморскими тюленями-монахами.

15. Озеро Бакалар, Мексика. Озеро Бакалар, также известное как Лагуна семи цветов благодаря своим переливающимся сине-голубым водам, часто упускается из виду на фоне более популярных Канкуна и Тулума, а потому гарантирует отдых вдали от толп туристов.

16. Сребреник, Босния и Герцеговина. Эта страна – пожалуй, самое недооцененное место в Европе. Однако она полна очаровательных городов, а Сребреник в 140 километрах к северу от Сараево, также известный как "Королевский город", является домом для наиболее хорошо сохранившейся средневековой крепости Боснии – очаровательного сооружения двенадцатого века с видом на долину, наполненного мифами и легендами.

17. Сан-Томе и Принсипи. Вулканические острова Сан-Томе и Принсипи, дрейфующие в Гвинейском заливе у берегов Западной Африки, вместе составляют вторую по величине страну в Африке и остаются одним из самых упускаемых из виду направлений для африканских путешествий. Этот биосферный заповедник, где пышные тропические леса переходят в чистые тропические воды, предлагая множество приключений на природе.

18. Кабо Рохо, Пуэрто-Рико. Красочный пляжный городок на юго-западном побережье Пуэрто-Рико манит туристов белыми песками и бирюзовым морем, а также непринужденной атмосферой вдали от шума и суеты столицы.

19. Восточный Хайленд, Зимбабве. В то время как большинство путешественников в Зимбабве направляются к величественному водопаду Виктория или знаменитому национальному парку Хванге, на восточной границе страны находится место столь же удивительной красоты, которое до сих пор остается относительно неизвестным.

20. Гиппсленд, Австралия. Эта местность – настоящая страна чудес, включающую в себя альпийские дороги, извилистые водные пути, плодородные сельскохозяйственные угодья и пустынные участки пляжей с белым песком.

21. Плимут, Англия. Этот город довольно несправедливо упускается из виду, хотя там есть все для побега от шума и суеты – художественные галереи, архитектура, бассейны и даже старейшая винокурня Англии.

22. Турку, Финляндия. Второй город и историческая столица страны – ничуть не менее впечатляющий, чем Хельсинки. Город, получивший прозвище "Финский Париж" благодаря расположению на берегу реки Аура и процветающей культуре кафе, также является старейшим городом Финляндии, изобилующим средневековыми достопримечательностями, и одновременно центром зеленых инноваций.

23. Ломбок, Индонезия. Учитывая, насколько многолюдными могут быть пляжи соседнего Бали, удивительно, что остров Ломбок все еще остается вне поля зрения туристов. На его пляжах с белым песком больше медлительных буйволов, чем машин, а инстаграммеры – редкая порода на террасированных рисовых полях.

24. Брей, Ирландия. Именно появление железной дороги в 1854 году сделало Брей, расположенный всего в двадцати километрах к югу от Дублина, настолько популярным, что он стал известен как Ирландский Брайтон. Дальше его ждал многолетний упадок, однако теперь его викторианская набережная длиной в полтора километра теперь полна кафе и ресторанов.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали главные туристические тренды на лето 2024 года: здоровье, тайны и тишина.

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