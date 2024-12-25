Волшебное каталонское село Рупит и Пруит, которое находится всего в часе езды от Барселоны, было названо ООН самым красивым городом в мире. Об этом сообщает Express.
Отмечается, что в 1977 году два села - Рупит и Пруит - были объединены под официальным названием "Рупит и Пруит". Теперь городок, в котором проживает менее 300 человек, назван "самым красивым городом в мире".
Издание пишет, что Рупит и Пруит имеет 1000-летнюю историю и много хорошо сохранившихся зданий 17 века:
"Он также окружен природной красотой, расположенный в самом сердце природного памятного пространства Кольскабра в Каталонии, Испания".
Городок расположен на высоте 822 метра над уровнем моря. Сначала он "вырос" вокруг замка рядом с церковью Сан-Жоан-де-Фабрег.
"Мощеные улицы и каменные дома перенесут вас в прошлое, а также он может похвастаться деревянным подвесным мостом, который может выдержать только 10 человек одновременно", - пишет издание.
Отмечается, что старая часть поселка расположена на узком хребте над рекой, а некоторые улицы поднимаются на холм. Есть также несколько новых домов, построенных у реки и в небольшой долине за хребтом.
"За пределами самого села есть много пышных лесов, пещер, доисторических гробниц, водопадов и скал".
Возле скал живут птицы - в частности, экзотический египетский гриф, а также орлы. Рупит-и-Пруит имеет средиземноморский горный климат с теплым или жарким летом и холодной зимой, гораздо более холодной, чем на побережье, благодаря высоте и расстоянию от моря. В то время как мороз является обычным явлением в период с октября по апрель, снег также обычно выпадает в этот период, но не остается надолго.
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