Городок расположен в самом сердце природного памятного пространства Кольскабра в Каталонии.

Волшебное каталонское село Рупит и Пруит, которое находится всего в часе езды от Барселоны, было названо ООН самым красивым городом в мире. Об этом сообщает Express.

Отмечается, что в 1977 году два села - Рупит и Пруит - были объединены под официальным названием "Рупит и Пруит". Теперь городок, в котором проживает менее 300 человек, назван "самым красивым городом в мире".

Издание пишет, что Рупит и Пруит имеет 1000-летнюю историю и много хорошо сохранившихся зданий 17 века:

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"Он также окружен природной красотой, расположенный в самом сердце природного памятного пространства Кольскабра в Каталонии, Испания".

Городок расположен на высоте 822 метра над уровнем моря. Сначала он "вырос" вокруг замка рядом с церковью Сан-Жоан-де-Фабрег.

"Мощеные улицы и каменные дома перенесут вас в прошлое, а также он может похвастаться деревянным подвесным мостом, который может выдержать только 10 человек одновременно", - пишет издание.

Отмечается, что старая часть поселка расположена на узком хребте над рекой, а некоторые улицы поднимаются на холм. Есть также несколько новых домов, построенных у реки и в небольшой долине за хребтом.

"За пределами самого села есть много пышных лесов, пещер, доисторических гробниц, водопадов и скал".

Возле скал живут птицы - в частности, экзотический египетский гриф, а также орлы. Рупит-и-Пруит имеет средиземноморский горный климат с теплым или жарким летом и холодной зимой, гораздо более холодной, чем на побережье, благодаря высоте и расстоянию от моря. В то время как мороз является обычным явлением в период с октября по апрель, снег также обычно выпадает в этот период, но не остается надолго.

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