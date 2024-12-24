"Замкнуло" на высоте более 100 метров над уровнем земли.

Во вторник, 24 декабря, техническая неисправность между вторым этажом и вершиной Эйфелевой башни в Париже привела к срабатыванию пожарной сигнализации и эвакуации сотен посетителей. Как пишут французские СМИ, короткое замыкание в электропроводке лифта зафиксировали около 10:50. В рамках стандартных процедур безопасности все посетители были эвакуированы. Люди не пострадали.

Отмечается, что пожарные и технические специалисты сейчас проводят проверку уникального сооружения, чтобы выяснить причину происшествия.

СМИ пишут, что из-за короткого замыкания сработала пожарная сигнализация. Компания-оператор башни (SETE) эвакуировала около 1 200 посетителей в соответствии с действующими процедурами безопасности. Ожидается, что башня постепенно будет открываться для посетителей в течение дня, но пока только с доступом ко второму этажу.

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Эйфелева башня является символом Парижа, построена в 1889 году и изначально задумывалась как временное сооружение, которое служило входной аркой парижской Всемирной выставки 1889 года. Ее называют самой посещаемой платной достопримечательностью мира.

Ежегодно достопримечательность принимает около 7 миллионов посетителей, ее высота - 330 метров. Второй этаж расположен на высоте 115 м над землей.

Исторические достопримечательности Парижа - последние новости

Напомним, 15 апреля 2019 года в знаменитом Соборе Парижской Богоматери произошел пожар, приведший к обвалу шпиля. Однако удалось спасти важные христианские реликвии, такие как Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса.

Летом 2020 года власти Франции приняли окончательное решение о реконструкции знаменитого собора Нотр-Дам де Пари. Оно предусматривало восстановление собора таким, каким он был до пожара, хотя ранее архитекторы предлагали осовременить уничтоженный огнем шпиль.

Недавно в Париже состоялось долгожданное открытие собора. Остров Сите, где расположен Нотр-Дам, временно закрыт для туристов. Доступ получили только приглашенные гости, среди которых - около 50 глав государств и правительств.

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