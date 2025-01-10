Коимбра известна мягкой зимней температурой и высокой концентрацией исторических памятников.

Солнечные пляжи с золотыми песками, старинные трамваи в столице и сказочные городки. Все это - о Португалии. Но хотя миллионы туристов в основном путешествуют в Лиссабон - из-за культуры, Порту - из-за доступной еды и Алгарве - из-за прекрасной погоды, в этой стране есть другие, менее известные города для идеального отдыха, пишет Travel off Pass.

Коимбра - город, расположенный в центральной части Португалии на берегу одноименной реки, - может похвастаться мягкой зимней температурой (сейчас среднесуточная составляет около 23°С) и высокой концентрацией исторических памятников, датируемых вплоть до средневековья.

Так, здесь расположен Коимбрский университет, основанный в 13-м веке. Он является старейшим в Португалии и одним из самых престижных в Европе. Постоянно растущее количество студентов, приезжающих со всего мира, сохраняет город "молодым, свежим, перспективным и ярким".

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Исторический центр Коимбры является одним из лучших районов для общения с местными жителями. В целом население города составляет 106 000 жителей. При этом значительный процент тех, кто приезжает в гости, - иностранцы, поэтому у вас не возникнет проблем с передвижением, разговаривая на английском или заводя друзей.

Старый город, расположенный вдоль быстротечной реки Мондегу. Главной достопримечательностью, несомненно, является Университет Коимбры, но внимания достойны также романский Собор Коимбры 12 века и Церковь Святого Креста:

"Именно здесь похоронены первые два короля Португалии, а его барочный орган, несомненно, является одним из самых красивых, которые вы когда-либо видели".

Также в городе есть множество публичных библиотек, кафе и коворкингов, предназначенных для студентов и владельцев ноутбуков в целом. По всей Коимбре есть бесплатные точки доступа Wi-Fi, особенно недалеко от университета, а также на Муниципальном рынке. Кстати, здесь можно приобрести самые вкусные пироги с заварным кремом в городе.

Заказ pastel de chaves (традиционная выпечка с начинкой из телятины в форме полумесяца) и стакан апельсинового сока в кафе обойдется вам примерно в 4 доллара, а основное блюдо в недорогом ресторане, который посещают местные жители, стоит в среднем 10,43 долл.

"Аренда также относительно доступна в Коимбре, особенно за пределами центра города, где однокомнатная квартира может стоить всего 565 долларов в месяц, если вы официально проживаете в Португалии, тогда как частные комнаты для посетителей на короткий или среднесрочный срок от $633", - говорится в статье.

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