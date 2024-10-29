Карина Бовсуновская

Также на острове есть много исторических достопримечательностей, которые стоит посетить во время путешествия.

Для тех, кто стремится убежать от толп, однако хочет увидеть настоящую красоту Греции, остров Сирос должен стать "тихим раем" во время отдыха. Эксперт по путешествиям и основатель компании Breathing Travel Каролин Пиллиграт отметила, что Сирос является скрытой жемчужиной и отличной альтернативой своим соседям, которые всегда переполнены туристами, пишет Express.

По словам эксперта, остров известен своей архитектурой, великолепными пляжами и непринужденной атмосферой.

"Санторини - еще одно направление, которое испытывает на себе давление чрезмерного туризма. Каким бы живописным он не выглядел на фотографиях, узкие улицы острова и потрясающие пейзажи могут быть переполнены туристами, особенно в пик сезона", - предупредила Пиллиграт.

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В Express напомнили, что известный курорт Санторини посещает ежегодно более 2 миллионов туристов, в результате чего острова переполняются людьми. В то же время Сирос предлагает совсем другой вид отдыха.

"В отличие от своих более оживленных соседей, Сирос предлагает более аутентичный греческий опыт с его прекрасными пляжами и неоклассической архитектурой. Я провела здесь несколько дней, блуждая по мощеным улочкам, наслаждаясь местными тавернами, и это был отличный побег от толпы", - рассказывает эксперт по путешествиям.

В свою очередь в Сиросе есть активные городские площади, местные кафе и исторические памятники.

В частности город Эрмуполис, который находится на Сиросе, имеет величественные здания, которые хорошо сохранились, а посетители могут насладиться местной едой и напитками, которые открыты в течение всего года.

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