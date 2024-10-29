Для тех, кто стремится убежать от толп, однако хочет увидеть настоящую красоту Греции, остров Сирос должен стать "тихим раем" во время отдыха. Эксперт по путешествиям и основатель компании Breathing Travel Каролин Пиллиграт отметила, что Сирос является скрытой жемчужиной и отличной альтернативой своим соседям, которые всегда переполнены туристами, пишет Express.
По словам эксперта, остров известен своей архитектурой, великолепными пляжами и непринужденной атмосферой.
"Санторини - еще одно направление, которое испытывает на себе давление чрезмерного туризма. Каким бы живописным он не выглядел на фотографиях, узкие улицы острова и потрясающие пейзажи могут быть переполнены туристами, особенно в пик сезона", - предупредила Пиллиграт.
В Express напомнили, что известный курорт Санторини посещает ежегодно более 2 миллионов туристов, в результате чего острова переполняются людьми. В то же время Сирос предлагает совсем другой вид отдыха.
"В отличие от своих более оживленных соседей, Сирос предлагает более аутентичный греческий опыт с его прекрасными пляжами и неоклассической архитектурой. Я провела здесь несколько дней, блуждая по мощеным улочкам, наслаждаясь местными тавернами, и это был отличный побег от толпы", - рассказывает эксперт по путешествиям.
В свою очередь в Сиросе есть активные городские площади, местные кафе и исторические памятники.
В частности город Эрмуполис, который находится на Сиросе, имеет величественные здания, которые хорошо сохранились, а посетители могут насладиться местной едой и напитками, которые открыты в течение всего года.
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