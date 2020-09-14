Курорт выполнен в мальдивском стиле – виллы с бассейнами будут располагаться прямо над водой.

В самом северном эмирате ОАЭ Рас-Аль-Хайме откроют новый эко-курорт в мальдивском стиле.

Читайте такжеДубай открывается для международных туристовКурорт под названием Anantara Mina Al Arab Ras Al Khaimah Resort будет выполнен в мальдивском стиле – виллы с бассейнами будут располагаться прямо над водой.

У курорта на 300 номеров люксов и вилл будет собственный пляж, азиатский ресторан на воде, ресторан морской кухни, а также бассейн с баром, фитнес-клуб и конференц-зал. Также комплекс включит в себя пристань для яхт и различные бутики, говорится в сообщении на сайте курорта.

В связи с тем, что курорт будет располагаться поблизости от лагуны и заповедника с мангровыми зарослями, на территории появится свой эко-центр для любителей природы и центр водных видов спорта.

Ооткрытие курорта планировалось еще в 2018 году, отмечает russianemirates.com.

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Автор: УНИАН