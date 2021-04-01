Австрийская авиакомпания Austrian Airlines, являющаяся частью немецкого концерна Lufthansa Group, с 17 мая 2021 года открывает новый маршрут из Вены в Запорожье.
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Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.
Отмечается, что рейсы будут выполняться три раза в неделю туда и обратно, начиная с 17 мая.
«Рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам из Вены в Запорожье (OS 679) в 10:35 (по местному времени), а из Запорожья в Вену (OS 680) в 14:30», - сказано в сообщении.
В течение лета компания планирует увеличить частоту на указанном сообщении до ежедневного.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что Киев, Львов и Одесса также включены в программу полетов Austrian Airlines.
«Рад, что одна из ведущих европейских авиакомпаний Austrian Airlines, которая является частью концерна Lufthansa, открывает новый рейс в Запорожье. Киев, Львов и Одесса уже также включены в программу», - цитирует пресс-служба его слова.
Как сообщал УНИАН, немецкая авиакомпания Lufthansa с 30 апреля запустит прямые рейсы из Франкфурта-на-Майне (Германия) во Львов.
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