Посетители называют ее одним из самых красивых мест, где они когда-либо были.

Расположенная между городами французской Ривьеры Ниццей и Каннами, деревня Эз спрятана от мира.

Как пишет Daily Express, несмотря на то, что она находится в одном из самых популярных туристических мест Европы, посещение этого места похоже на путешествие во времени.

Отмечается, что деревня расположена высоко на холме с видом на сверкающее Средиземное море и, с ее мощеными улочками, средневековыми руинами и захватывающими дух видами, обладает очарованием старого мира.

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В то время как два соседних приморских города переполнены туристами, никто, похоже, не осознает, что между ними расположена эта волшебная деревня.

"Прогулка по узким, извилистым переулкам напоминает исследование живой открытки, где на каждом повороте открываются причудливые каменные здания, украшенные яркими цветами", - отмечает издание.

Главной жемчужиной деревни является экзотический Jardin Exotique, пышный ботанический сад, расположенный на вершине холма. Отсюда открывается панорамный вид на Лазурный берег, простирающийся от лазурных вод Средиземного моря до зеленых холмов за ним.

Для любителей истории руины средневекового замка на вершине являются обязательным местом для посещения. Хотя сама крепость давно исчезла, ее остатки позволяют заглянуть в легендарное прошлое деревни.

Отмечается, что бутики и ремесленные лавки в деревне идеально подходят для приобретения уникальных сувениров, от украшений ручной работы до провансальских лавандовых изделий. Ни один визит в Эз не будет полным без остановки в одном из его очаровательных кафе или изысканных ресторанов.

Доехать до Эза из Лондона просто: это перелет из одного из крупнейших аэропортов Лондона - Хитроу, Гатвик или Лутон - в аэропорт Ницца-Лазурный берег. Перелет занимает около двух часов, и с многочисленными ежедневными рейсами легко найти удобное время отправления.

От Ниццы Эз находится всего в 20 минутах езды по прибрежной Moyenne Corniche, одному из самых живописных маршрутов в регионе. В качестве альтернативы можно сесть на поезд из Ниццы до Эз-сюр-Мер, что займет около 15 минут, а затем немного покататься на автобусе или подняться в деревню пешком.

Новости туризма

Во Франции находится небольшое село, которое является одним из самых живописных мест этой страны. Речь идет о Бельвесе в Дордоне, который имеет вид сцены из сказки.

В этом селе есть несколько исторических зданий, которые можно посетить, ведь они являются уникальными. Также село известно тем, что является домом для семи колоколен, которые видно издалека. Кроме того, в центре Бельвеса можно увидеть крытый рыночный зал 15 века.

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