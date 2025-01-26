Исторические здания в этом селе являются уникальными.

Во Франции находится небольшое село, которое является одним из самых живописных мест этой страны. Речь идет о Бельвесе в Дордоне, который имеет вид сцены из сказки, пишет Express.

В этом селе есть несколько исторических зданий, которые можно посетить, ведь они являются уникальными. Также село известно тем, что является домом для семи колоколен, которые видно издалека. Кроме того, в центре Бельвеса можно увидеть крытый рыночный зал 15 века.

В то же время одной из главных достопримечательностей села является "Les Troglos de Belvès", состоящий из восьми подземных пещерных жилищ. Во время экскурсии можно посмотреть, как жили бедные люди 800 лет назад. Экскурсия длится 45 минут и стоит около семи евро (около 307 грн - УНИАН).

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"В прекрасном селе посетите пещерные дома в центре города. С гидом, очень приветливым и очень интересным, мы посетили несколько небольших пещерных домиков под землей. Очень интересно увидеть, как жили наши предки", - написал один из туристов на Tripadvisor.

В свою очередь село имеет несколько баров и ресторанов, где можно посидеть и насладиться своеобразной атмосферой, одновременно любуясь красивой архитектурой.

"Если вы надеетесь посетить рынок, то он открыт только в определенные дни, поэтому вам нужно будет спланировать свою поездку с учетом этого. День рынка - это субботнее утро, а в июле и августе в среду вечером работает вечерний рынок, где вы можете сесть за один из столиков, расставленных вокруг центрального зала, а затем выбрать, что вы будете есть, из окружающих лотков", - отметили в Express.

Также вблизи села есть еще несколько мест, которые стоит посетить, в частности речь идет о Монпазье, а также Урваль, который является прекрасным местом для исследования.

Другие новости туризма

Ранее одна из туристок рассказала об отдыхе в отеле, который ранее был тюрьмой. Речь идет о старой викторианской тюрьме, которая находится в центре Оксфорда и привлекает посетителей своей историей.

Также стало известно, какой город чаще всего упоминается в кино. Как оказалось, чаще других в фильмах упоминалась французская столица Париж - 33 078 упоминаний, поэтому он является наиболее цитируемым городом в истории кино.

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