В этом году список возглавил новозеландский Окленд, а прежний лидер Вена оказалась за пределами топ-10.

Пандемия коронавируса внесла значительные изменения в рейтинг самых удобных для жизни городов мира, который ежегодно составляет Economist Intelligence Unit (EIU).

Рейтинг составляется с учетом таких показателей, как доступность и качество медицинского обслуживания, уровня культуры и образования, комфортности климата, уровня преступности, качества транспортной инфраструктуры. В этом году список возглавил новозеландский Окленд, а прежний лидер Вена оказалась за пределами топ-10. И все именно потому, что новозеландским властям удалось сдержать распространение COVID-19 и справиться с пандемией внутри страны.

«Благодаря жесткому локдауну в Новой Зеландии ей удалось вновь открыться, и граждане таких городов, как Окленд и Веллингтон, уже ведут практически тот же образ жизни, который они вели до пандемии»,— отмечается в докладе EIU. До этого Окленд попадал в топ-10 в 2017 году. Тогда он занял 8-е место.

Читайте такжеУкраина поднялась в рейтинге паспортов мира, но путешествия все равно ограниченыВ этом году в топ-10 оказались в основном города Азиатско-Тихоокеанского региона: Австралии, Новой Зеландии и Японии.

Окленд (Новая Зеландия)

Осака (Япония)

Аделаида (Австралия)

Веллингтон (Новая Зеландия)

Токио (Япония)

Перт (Австралия)

Цюрих (Швейцария)

Женева (Швейцария)

Мельбурн (Австралия)

Брисбен (Австралия)

В числе тех городов, которые значительно улучшили свои позиции в рейтинге по сравнению с 2019 годом, Гонолулу, поднявшийся с 60-го на 14-е место, и Хьюстон, поднявшийся с 62-го на 31-е место, передает kommersant.

Значительно ухудшили свои показатели в рейтинге европейские города, в первую очередь немецкие: Гамбург опустился на 34 позиции, до 47-го места, Франкфурт - на 29 позиций, до 39-го места, Дюссельдорф - на 28 позиций, до 50-го места.

Наименее удобными для жизни городами в этом году названы Дамаск (140-е место), Лагос (139) и Порт-Морсби (138).

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Ирина Погорелая