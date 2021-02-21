На Закарпатье восьмые сутки ищут пропавшего туриста из Киева.
Читайте такжеЭпидемия на Прикарпатье: "Укрзализныця" отменила дополнительные рейсы поезда Киев - Ивано-Франковск к 8 мартаКак сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сегодня с помощью вертолета Н-225 «Супер пума» спасатели провели воздушную разведку местности, где продолжаются поиски заблудившегося туриста.
Поисково-спасательными группами были обследованы склоны, подножия и хребты гор Жид Магура, Малая Гемба и Гемба.
В настоящее время спасательными группами осуществляется обследование местности на предмет схода лавин или падения снежных карнизов.
Турист потерялся в Карпатах: что известно
- Двое туристов из Киева заблудились на склоне горы Гемба 13 февраля во время катания на лыжах.
- На следующий день поисковая группа ГСЧС нашла одного из них. Состояние его здоровья удовлетворительное.
- Ночью 16 февраля из-за опасности схода лавин спасательную операцию останавливали. Однако уже в шесть утра поиски возобновили.
- Мужчину ищут полсотни спасателей, привлекли даже вертолеты. Спасатели не теряют надежды найти мужчину живым.
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.