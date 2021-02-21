Мужчина пропал 14 февраля во время катания на лыжах на склоне горы Гемба.

На Закарпатье восьмые сутки ищут пропавшего туриста из Киева.

Читайте такжеЭпидемия на Прикарпатье: "Укрзализныця" отменила дополнительные рейсы поезда Киев - Ивано-Франковск к 8 мартаКак сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сегодня с помощью вертолета Н-225 «Супер пума» спасатели провели воздушную разведку местности, где продолжаются поиски заблудившегося туриста.

Поисково-спасательными группами были обследованы склоны, подножия и хребты гор Жид Магура, Малая Гемба и Гемба.

В настоящее время спасательными группами осуществляется обследование местности на предмет схода лавин или падения снежных карнизов.

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Двое туристов из Киева заблудились на склоне горы Гемба 13 февраля во время катания на лыжах.

На следующий день поисковая группа ГСЧС нашла одного из них. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Ночью 16 февраля из-за опасности схода лавин спасательную операцию останавливали. Однако уже в шесть утра поиски возобновили.

Мужчину ищут полсотни спасателей, привлекли даже вертолеты. Спасатели не теряют надежды найти мужчину живым.

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Автор: Виктория Токарева