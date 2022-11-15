Нарушение запрета может привести к штрафу до 1500 евро.

Власти популярного курорта Малага в Испании запретили надувные пенисы и секс-куклы, которые люди приносят на вечеринки по случаю мальчишников и девичников.

Как пишет Daily Mail, в последние годы этот южный испанский город стал излюбленным местом туристов, желающим закатить вечеринку, благодаря дешевым рейсам и бурной ночной жизни. Однако теперь местные жители настроены жестко пороться с непристойным поведением.

Согласно с новым законом, в частности, будет "запрещено ходить или оставаться на улице только в нижнем белье, в одежде или аксессуарах, изображающих гениталии, или с куклами, или с элементами сексуального характера".

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Нарушение запрета, который еще должен быть прописан в местном законодательстве, может привести к штрафу до 750 евро. Штраф может возрасти до 1500 евро, если правонарушитель находится с несовершеннолетним или чловеком с инвалидностью, или совершает правонарушение перед школой или детской площадкой.

Законодатели мэрии говорят, что полиция сначала попросит правонарушителям соблюдать новые правила, а штрафы наложит только в случае отказа.

Ужесточение правил поведения для туристов в Испании

Испания, как одно из самых популярных тусовочных летних направлений, несмотря на внушительные доходы от приема иностранных туристов, в последние годы активно борется с непристойным поведением отдыхающих, а также чрезмерным наплывом гостей.

Лидером по борьбе с аморальностью считается испанская Майорка, которая решила ввести лимит на туристов. В частности, в 2019 году популярный туристический остров запретил употреблять алкоголь в некоторых районах, в том числе на пляже.

Летом 2022 года, когда туристы массово вернулись на Майорку после смягчения ковидных ограничений, некоторые местные рестораны решили ввести дресс-код, чтобы отпугнуть плохо одетых туристов. Позже отельеры на Майорке решили бороться с шумными туристами, заставив их подписывать при заселении в отели так называемый "кодекс поведения".

А вот власти популярного курортного города Сан-Себастьян в Испании решили брать деньги за спасение пьяных туристов из воды, если будет доказано, что на момент происшествия они находились в состоянии алкогольного опьянения.

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