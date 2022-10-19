Местные власти заявляют, что в деревушке и так слишком много туристов и с большим числом посетителей они не справятся.

Сиурана в Испании отказалась от звания "самая красивая деревня" из-за страха массового наплыва туристов.

Об этом пишет Express.

Кампания Spain’s Most Beautiful Villages выбирает лучшие места для посещения по всей стране, однако не все лауреаты этому рады.

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"У нас уже итак существует проблема слишком большого количества туристов, и невозможно, чтобы сюда приезжало больше людей", – прокомментировали решение местные власти, добавив, что в таких условиях "качественный туризм невозможен".

В Сиуране постоянно проживают около 30 человек, летом еще несколько человек останавливаются в здешних гостевых домах.

Деревня расположена в Таррагоне, в 140 километрах к югу от Барселоны и недалеко от испанского винодельческого региона Приорат. Известняковые скалы, окружающие деревню, популярны среди альпинистов и туристов.

Кроме того, именно здесь был последний мусульманский анклав, захваченный христианами в 1153 году, и в память об этом событии в Сиуране установлен памятный крест.

Проблема чрезмерного туризма в мире

В последние годы в мире все чаще поднимается проблема "овертуризма", когда число посетителей тех или иных популярных туристических локаций начинает превышать норму и там уже не справляются с такими потоками. Это отражается как на жизни местных жителей, так и на сохранности культурных или природных достопримечательностей.

Часть популярных туристических направлений уже начали активно бороться с потоками туристов. Так, например, итальянская Венеция стала первым в мире городом, который будет брать у туристов деньги за посещение. Чуть позже в Италии ввели плату за посещение двух самых живописных пляжей.

Некоторые локации и вовсе временно или постоянно закрывются для туристов. Так, например, в Таиланде на три года закрывали популярный пляж Майя Бэй, который стал чрезвычайно популярен после выхода фильма "Пляж" британского режиссера Денни Бойла с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

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