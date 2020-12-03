Подобный фестиваль привязанных воздушных шаров в нашей стране прошел впервые.

В Киеве на территории ВДНХ 2 декабря 2020 года прошел первый день фестиваля воздушных шаров «Монгольфьерия», в рамках которого зрителям представили спектакль воздушных шаров из Украины и Европы.

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Как говорится в сюжете ТСН, подобный фестиваль привязанных воздушных шаров в нашей стране прошел впервые.

Сначала фестиваль должен был состояться 26-27 ноября, однако был перенесен на 3-4 декабря из-за неблагоприятных погодных условий. Впрочем, и на 3-4 декабря прогноз погоды был не слишком благоприятный, поэтому первый день фестиваля решили провести 2 декабря, а второй - перенести предварительно на 18 декабря, анонсировав полноценную вечернюю программу.

Вчерашний фестивальный день прошел по сокращенной программе - только дневная программа, и даже снег не помешал. На столичном выставочном центре в этот день собрались с десяток воздухоплавателей. Полетать на шарах могли и обычные гости фестиваля - полет этот хоть был не высокий и длился всего 10 минут, но сотни посетителей ради пейзажей охотно мерзли в длиннющих очередях.

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Автор: Марина Григоренко